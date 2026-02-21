Нападение на Иран может перерасти в затяжной конфликт, пишет NYT

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Возможное нападение США на Иран может перерасти в затяжной конфликт, который будет для Соединенных Штатов значительно сложнее, чем операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет газета New York Times со ссылкой на экспертов.
Накануне президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, планирует ли он наносить ограниченные удары по Ирану, заявил, что рассматривает такую возможность.
"Сейчас, когда Трамп рассматривает различные варианты действий в отношении иранского правительства, включая ограниченные удары, эксперты предупреждают, что нападение на Иран будет значительно сложнее, чем операция в Венесуэле, и потенциально может втянуть США в затяжной конфликт", - пишет издание.
Ранее Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что власти Ирана согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
