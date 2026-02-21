Рейтинг@Mail.ru
Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение из-за разлива канализации - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 21.02.2026 (обновлено: 22:37 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/ssha-2076004283.html
Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение из-за разлива канализации
Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение из-за разлива канализации - РИА Новости, 21.02.2026
Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение из-за разлива канализации
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за разлива канализации в столичную реку Потомак, сообщило Федеральное агентство по... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T18:44:00+03:00
2026-02-21T22:37:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
мэриленд
дональд трамп
fema
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/60/1486016038_0:115:3236:1935_1920x0_80_0_0_2eca5e95bb6c57f2a1a6cc725f362a80.jpg
https://ria.ru/20260218/katastrofa-2075337134.html
сша
вашингтон (штат)
мэриленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148601/60/1486016038_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_88b50a13b43378acfd4894bb26f14597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, вашингтон (штат), мэриленд, дональд трамп, fema
В мире, США, Вашингтон (штат), Мэриленд, Дональд Трамп, FEMA
Трамп объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение из-за разлива канализации

В Вашингтоне объявили чрезвычайное положение из-за разлива канализации в реку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за разлива канализации в столичную реку Потомак, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
"Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия", — говорится в сообщении.
Там отмечается, что влияние прорыва канализации до сих пор продолжается, а действия президента позволят FEMA координировать работу по их устранению.
Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер ранее тоже объявила чрезвычайную ситуацию и запросила помощь у Белого дома.
Потомак проходит через центр столичного региона США, разделяя штаты Мэриленд, Вирджинию и город Вашингтон. Всего в 15 километрах от Белого дома в результате прорыва канализации 19 января в реку попало до 900 тысяч тонн сточных вод. Администрация США предупредила об экологической катастрофе. Канализация не сливается в Потомак с 9 февраля, успокоили местные власти.
Прорыв канализационной трубы в округе Монтгомери в штате Мэриленд - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Белый дом предсказал катастрофу после разлива канализации в Вашингтоне
18 февраля, 23:12
 
В миреСШАВашингтон (штат)МэрилендДональд ТрампFEMA
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала