Власти США обсуждают расширение ядерной сделки с Ираном, пишет WSJ
09:15 21.02.2026 (обновлено: 09:32 21.02.2026)
Власти США обсуждают расширение ядерной сделки с Ираном, пишет WSJ
Власти США обсуждают расширение ядерной сделки с Ираном, пишет WSJ

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Власти США обсуждают, должна ли возможная сделка с Ираном охватывать лишь его ядерную программу или распространяться в том числе на иранские ракеты и прокси, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских и ближневосточных официальных лиц, знакомых с ситуацией.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с Ираном могут произойти "очень плохие вещи", если Тегеран не согласится на сделку.
"Администрация Трампа ведет внутренние обсуждения того, должна ли сделка охватывать только ядерную программу Ирана или распространяться на его ракеты и прокси-движения", - пишет издание.
В Белом доме газете заявили, что Трамп отдает предпочтение дипломатии, прежде чем прибегать к другим вариантам решения конфликтов.
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ: США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана
Вчера, 03:51
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
