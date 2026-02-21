СМИ: США рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Штаты рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, и его сына Моджтабы, передает портал Штаты рассматривают ликвидацию верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, и его сына Моджтабы, передает портал Axios со ссылкой на неназванного советника главы Белого дома.

"Один из сценариев предусматривает устранение аятоллы и его сына, а также мулл. Никто, включая самого Трампа , не знает, какой именно вариант будет в итоге выбран", — говорится в публикации.

По данным другого источника портала, план, предусматривающий ликвидацию Хаменеи, представили Трампу еще несколько недель назад.

Накануне газета WSJ писала, что президент США допускает нанесение первичного ограниченного удара по Ирану. Эту информацию подтвердил и сам американский лидер. Если же Тегеран не откажется от обогащения урана, то Вашингтон начнет широкомасштабную кампанию против государственных объектов республики, указывается в статье.

В четверг NYT сообщила, что Штаты перенаправили на Ближний Восток более 50 истребителей и две группы авианосцев. Они могут присоединиться к американской морской группировке в выходные или в начале следующей недели. Как утверждает телеканал CBS, ВС США готовы нанести удары по Ирану уже в субботу.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Трамп требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы . Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.

В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.