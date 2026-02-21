Рейтинг@Mail.ru
00:00 21.02.2026
Посол США заявил о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток
Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что еврейское государство имеет библейское право на почти всю территорию Ближнего Востока. РИА Новости, 21.02.2026
в мире
израиль
сша
ближний восток
майк хакаби
такер карлсон
в мире, израиль, сша, ближний восток, майк хакаби, такер карлсон
Посол США заявил о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток

Хакаби: Израиль имеет библейское право на почти всю территорию Ближнего Востока

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что еврейское государство имеет библейское право на почти всю территорию Ближнего Востока.
В ходе интервью в Тель-Авиве журналист поинтересовался мнением посла о концепции "Великого Израиля", сославшись на 15-ю главу книги Бытия, где описывается диалог Бога с Авраамом о даровании земли "от Нила до Евфрата". Журналист уточнил, согласен ли Хакаби с тем, что Израиль якобы имеет право на территории, включающие нынешние Иорданию, Сирию, Ливан, а также части Саудовской Аравии и Ирака.
"Было бы хорошо, если бы они (Израиль - ред.) забрали всё (весь Ближний Восток - ред.)", - сказал посол в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
В последние месяцы Карлсон значительно усилил свою критику Израиля, а также внешней политики США на Ближнем Востоке, назвав безоговорочную поддержку Израиля "вирусом разума". Журналист также обвинил Вашингтон в защите чужих границ и игнорировании интересов христиан в регионе.
В среду Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Консервативный журналист рассказал британскому таблоиду Daily Mail, что вскоре после интервью с послом израильские чиновники конфисковали его паспорт в аэропорту Бен-Гурион и увели его продюсера в комнату для допроса.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Нетаньяху пригрозил Ирану ответом в случае атаки на Израиль
19 февраля, 19:41
 
Заголовок открываемого материала