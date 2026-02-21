Посол США заявил о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что еврейское государство имеет библейское право на почти всю территорию Ближнего Востока.
В ходе интервью в Тель-Авиве журналист поинтересовался мнением посла о концепции "Великого Израиля", сославшись на 15-ю главу книги Бытия, где описывается диалог Бога с Авраамом о даровании земли "от Нила до Евфрата". Журналист уточнил, согласен ли Хакаби с тем, что Израиль якобы имеет право на территории, включающие нынешние Иорданию, Сирию, Ливан, а также части Саудовской Аравии и Ирака.
"Было бы хорошо, если бы они (Израиль - ред.) забрали всё (весь Ближний Восток - ред.)", - сказал посол в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
В среду Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Консервативный журналист рассказал британскому таблоиду Daily Mail, что вскоре после интервью с послом израильские чиновники конфисковали его паспорт в аэропорту Бен-Гурион и увели его продюсера в комнату для допроса.
Нетаньяху пригрозил Ирану ответом в случае атаки на Израиль
19 февраля, 19:41