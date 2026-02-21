Посол США заявил о библейском праве Израиля почти на весь Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что еврейское государство имеет библейское право на почти всю территорию Ближнего Востока.

В среду Карлсон рассказал о своем задержании израильскими властями для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Консервативный журналист рассказал британскому таблоиду Daily Mail, что вскоре после интервью с послом израильские чиновники конфисковали его паспорт в аэропорту Бен-Гурион и увели его продюсера в комнату для допроса.