https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2076028504.html
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ в ДНР
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й отдельной... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
украина
РИА Новости: боец ВС РФ в одиночку взял в плен 8 солдат ВСУ под Красноармейском