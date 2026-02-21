Рейтинг@Mail.ru
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:36 21.02.2026
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ в ДНР
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ в ДНР
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ в ДНР
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й отдельной... РИА Новости, 21.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
украина
2026
Новости
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ в ДНР

РИА Новости: боец ВС РФ в одиночку взял в плен 8 солдат ВСУ под Красноармейском

Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Российский военный в одиночку взял в плен восемь солдат ВСУ под Красноармейском в ДНР, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Игорь Бойко.
По словам пленного украинского военного, их группу привезли на свиноферму под Красноармейском, по их позиции начала работать артиллерия, один украинский военный погиб, несколько человек получили ранения.
«
"Прилетел (российский - ред.) дрон, предложил сдаться, но мы не знали, как сдаться. Потом пришла посылка нам, обед... (Позднее) "спалился" дроном Андрей. И нас (восемь человек) взял в плен один человек", - сказал пленный.
Сдавшийся в плен военнослужащий 79-й ОДШБ ВСУ Ростислав Лемешенко добавил, что российский солдат во время штурма их позиции стрелял в пол и уничтожил двух боевиков, остальные восемь человек решили сдаться в плен.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
