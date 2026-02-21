https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075923470.html
Офицер ПВО рассказал о тактике отражения массированных налетов БПЛА ВСУ
Тактика, используемая российской группировки войск "Днепр" для отражения двигающихся несколькими эшелонами БПЛА ВСУ, предполагает огонь из крупнокалиберных...
ГЕНИЧЕСК, 21 фев - РИА Новости. Тактика, используемая российской группировки войск "Днепр" для отражения двигающихся несколькими эшелонами БПЛА ВСУ, предполагает огонь из крупнокалиберных пулеметов и зениток по беспилотникам противника, рассказал РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным "Сидор".
По его словам, атаки противника бывают как ночью, так и днём, в этом году ВСУ
их чередуют. Бывает, по его словам, и массирования атака.
"Это (когда) они запускают по несколько пар (БПЛА), маршрут у них там различный", - объяснил "Сидор".
По словам военного, при массированном налете беспилотники ВСУ двигаются несколькими эшелонами определенной ширины.
"Тактика маневра… уже до автоматизма отработана. Каждый расчет самостоятельно передвигается на маршрут пролета… пока они долетают, уже ребята встают и, соответственно, отрабатывают (по БПЛА)", - добавил военнослужащий.
Офицер пояснил, что БПЛА противника при этом сбиваются плотным огнем крупнокалиберных пулеметов и зениток ЗУ-23-2.