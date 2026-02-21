https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075909191.html
Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ
Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ - РИА Новости, 21.02.2026
Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ
Механик-водитель, рядовой ВС РФ Георгий Заверуха обеспечил нанесение своевременного удара самоходной артиллерийской установки (САУ) по боевикам ВСУ, что... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T01:42:00+03:00
2026-02-21T01:42:00+03:00
2026-02-21T01:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075908960.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ
Рядовой Заверуха обеспечил точный удар САУ по военным ВСУ
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Механик-водитель, рядовой ВС РФ Георгий Заверуха обеспечил нанесение своевременного удара самоходной артиллерийской установки (САУ) по боевикам ВСУ, что позволило российским подразделениям продвинуться в глубину обороны противника, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, механик-водитель рядовой Георгий Заверуха выполнял боевую задачу по уничтожению противника в составе расчета САУ. При выдвижении с запасной позиции на огневые позиции экипаж САУ был атакован украинскими ударными дронами.
"Рядовой Заверуха первым заметил приближающиеся дроны, оперативно занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил первый дрон, затем увидел заходящий на атаку второй дрон, дождался его приближение и также поразил его огнем из штатного вооружения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
После этого экипаж продолжил движение и, выйдя на огневую позицию, подавил артиллерийский расчет противника и уничтожил группу украинских боевиков, добавили в российском военном ведомстве.
"Благодаря мужеству и грамотным действиям рядового Георгия Заварухи экипаж самоходной артиллерийской установки в назначенный срок нанес точный удар по противнику и обеспечил продвижение российский подразделений в глубину обороны противника", - подчеркнули в МО РФ
.