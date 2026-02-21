Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Механик-водитель, рядовой ВС РФ Георгий Заверуха обеспечил нанесение своевременного удара самоходной артиллерийской установки (САУ) по боевикам ВСУ, что позволило российским подразделениям продвинуться в глубину обороны противника, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, механик-водитель рядовой Георгий Заверуха выполнял боевую задачу по уничтожению противника в составе расчета САУ. При выдвижении с запасной позиции на огневые позиции экипаж САУ был атакован украинскими ударными дронами.

"Рядовой Заверуха первым заметил приближающиеся дроны, оперативно занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил первый дрон, затем увидел заходящий на атаку второй дрон, дождался его приближение и также поразил его огнем из штатного вооружения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

После этого экипаж продолжил движение и, выйдя на огневую позицию, подавил артиллерийский расчет противника и уничтожил группу украинских боевиков, добавили в российском военном ведомстве.