Рейтинг@Mail.ru
Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:42 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075909191.html
Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ
Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ - РИА Новости, 21.02.2026
Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ
Механик-водитель, рядовой ВС РФ Георгий Заверуха обеспечил нанесение своевременного удара самоходной артиллерийской установки (САУ) по боевикам ВСУ, что... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T01:42:00+03:00
2026-02-21T01:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_0:88:3330:1961_1920x0_80_0_0_d2ede63446187988945ab1fbb6443ff2.jpg
https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075908960.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243093_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_95438cacdb6e2aa07cc4909979d5b0db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Механик-водитель ВС России обеспечил точный удар САУ по боевикам ВСУ

Рядовой Заверуха обеспечил точный удар САУ по военным ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Механик-водитель, рядовой ВС РФ Георгий Заверуха обеспечил нанесение своевременного удара самоходной артиллерийской установки (САУ) по боевикам ВСУ, что позволило российским подразделениям продвинуться в глубину обороны противника, сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, механик-водитель рядовой Георгий Заверуха выполнял боевую задачу по уничтожению противника в составе расчета САУ. При выдвижении с запасной позиции на огневые позиции экипаж САУ был атакован украинскими ударными дронами.
"Рядовой Заверуха первым заметил приближающиеся дроны, оперативно занял удобную огневую позицию и метким огнем уничтожил первый дрон, затем увидел заходящий на атаку второй дрон, дождался его приближение и также поразил его огнем из штатного вооружения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
После этого экипаж продолжил движение и, выйдя на огневую позицию, подавил артиллерийский расчет противника и уничтожил группу украинских боевиков, добавили в российском военном ведомстве.
"Благодаря мужеству и грамотным действиям рядового Георгия Заварухи экипаж самоходной артиллерийской установки в назначенный срок нанес точный удар по противнику и обеспечил продвижение российский подразделений в глубину обороны противника", - подчеркнули в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Морпех уничтожил группу ВСУ под Красноармейском
Вчера, 01:38
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала