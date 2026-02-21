Морпех уничтожил группу ВСУ под Красноармейском

"Наши парни залетели на FPV-дроне к ним в посадку на низкой высоте. Там около четырёх человек было. Подлетели к ним, они увидели дрон и только хотели стрелять. Наши сделали вираж - как будто "не стреляйте, мы свои". ВСУ поверили. И наши просто влетели в них", - рассказал собеседник агентства.