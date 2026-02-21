https://ria.ru/20260221/spetsoperatsiya-2075908960.html
Морпех уничтожил группу ВСУ под Красноармейском
Морпех уничтожил группу ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 21.02.2026
Морпех уничтожил группу ВСУ под Красноармейском
Российский военнослужащий с помощью манёвра на FPV-дроне поразил группу бойцов ВСУ под Красноармейском, применив тактическую хитрость, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T01:38:00+03:00
2026-02-21T01:38:00+03:00
2026-02-21T01:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260220/bespilotniki-2075762638.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Морпех уничтожил группу ВСУ под Красноармейском
РИА Новости: морпех FPV-дроном уничтожил группу ВСУ под Красноармейском
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Российский военнослужащий с помощью манёвра на FPV-дроне поразил группу бойцов ВСУ под Красноармейском, применив тактическую хитрость, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты действующие в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Ангел".
Он уточнил, что маневр произошёл в лесопосадке, где находилась группа боевиков ВСУ
численностью около четырёх человек.
"Наши парни залетели на FPV-дроне к ним в посадку на низкой высоте. Там около четырёх человек было. Подлетели к ним, они увидели дрон и только хотели стрелять. Наши сделали вираж - как будто "не стреляйте, мы свои". ВСУ поверили. И наши просто влетели в них", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, таким образом была поражена живая сила противника - за счёт определённой хитрости и грамотного управления дроном.