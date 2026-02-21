Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
Морпех уничтожил группу ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Российский военнослужащий с помощью манёвра на FPV-дроне поразил группу бойцов ВСУ под Красноармейском, применив тактическую хитрость, сообщил РИА Новости инструктор учебного центра беспилотных систем морской пехоты действующие в интересах группировки войск "Центр" с позывным "Ангел".
Он уточнил, что маневр произошёл в лесопосадке, где находилась группа боевиков ВСУ численностью около четырёх человек.
"Наши парни залетели на FPV-дроне к ним в посадку на низкой высоте. Там около четырёх человек было. Подлетели к ним, они увидели дрон и только хотели стрелять. Наши сделали вираж - как будто "не стреляйте, мы свои". ВСУ поверили. И наши просто влетели в них", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, таким образом была поражена живая сила противника - за счёт определённой хитрости и грамотного управления дроном.
Оператор FPV-дрона в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
ВС России уничтожили украинскую пусковую установку HIMARS
20 февраля, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
