Рейтинг@Mail.ru
Для Совета мира все только начинается, считает экс-посол США - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/sovet-2075961668.html
Для Совета мира все только начинается, считает экс-посол США
Для Совета мира все только начинается, считает экс-посол США - РИА Новости, 21.02.2026
Для Совета мира все только начинается, считает экс-посол США
Президента США Дональда Трампа могут ожидать сюрпризы, так как для "Совета мира" все только начинается, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости американский РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:37:00+03:00
2026-02-21T13:37:00+03:00
в мире
сша
азербайджан
вашингтон (штат)
дональд трамп
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075581497_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_7094e415673dd5413fa83d38d44a49d4.jpg
https://ria.ru/20260219/tramp-2075605509.html
https://ria.ru/20260219/tramp-2075577678.html
сша
азербайджан
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075581497_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e9aef9eab64de90d935a4758ac026a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, азербайджан, вашингтон (штат), дональд трамп, обсе
В мире, США, Азербайджан, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, ОБСЕ
Для Совета мира все только начинается, считает экс-посол США

Брайза: для Совета мира все только начинается, а Трампа могут ждать сюрпризы

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите "Совета мира" в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президента США Дональда Трампа могут ожидать сюрпризы, так как для "Совета мира" все только начинается, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости американский дипломат, бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.
Трамп собрал в четверг в Вашингтоне на первое заседание учрежденного им "Совета мира" по Газе глав и представителей более 40 стран.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Совет мира дойдет и до других горячих точек, заявил Трамп
19 февраля, 20:29
"Неясно, какую выгоду могут получить страны - члены этого объединения от участия в "Совете мира" президента Трампа, кроме возможности участвовать во всех их мероприятиях в будущем. Первоначально "Совет мира" должен был ограничиваться помощью в выполнении 20 пунктов соглашения о прекращении огня между Израилем и Газой, в котором Трамп сыграл важную посредническую роль. Но позже Трамп начал говорить о том, что этот совет будет использоваться для посредничества и в других вопросах конфликтов. Так что для "Совета мира" все только начинается и Трампа могут ожидать сюрпризы", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, пока даже самому Трампу неясно, как будет организована деятельность "Совета мира".
"Важно иметь в виду, что президент Трамп пригласил все страны, за исключением нескольких, с которыми у США нет дипломатических отношений, таких как Северная Корея или Иран. А затем сами страны и их лидеры должны были решить, соглашаться на участие или нет. А затем он потребовал, чтобы все они заплатили по одному миллиарду долларов на поддержку всего, что делает правление (Совета – ред.)", - отметил дипломат.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Трамп выразил надежду на участие России в Совете мира по Газе
19 февраля, 18:33
 
В миреСШААзербайджанВашингтон (штат)Дональд ТрампОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала