Для Совета мира все только начинается, считает экс-посол США

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президента США Дональда Трампа могут ожидать сюрпризы, так как для "Совета мира" все только начинается, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости американский дипломат, бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.
Трамп собрал в четверг в Вашингтоне на первое заседание учрежденного им "Совета мира" по Газе глав и представителей более 40 стран.
19 февраля, 20:29
"Неясно, какую выгоду могут получить страны - члены этого объединения от участия в "Совете мира" президента Трампа, кроме возможности участвовать во всех их мероприятиях в будущем. Первоначально "Совет мира" должен был ограничиваться помощью в выполнении 20 пунктов соглашения о прекращении огня между Израилем и Газой, в котором Трамп сыграл важную посредническую роль. Но позже Трамп начал говорить о том, что этот совет будет использоваться для посредничества и в других вопросах конфликтов. Так что для "Совета мира" все только начинается и Трампа могут ожидать сюрпризы", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, пока даже самому Трампу неясно, как будет организована деятельность "Совета мира".
"Важно иметь в виду, что президент Трамп пригласил все страны, за исключением нескольких, с которыми у США нет дипломатических отношений, таких как Северная Корея или Иран. А затем сами страны и их лидеры должны были решить, соглашаться на участие или нет. А затем он потребовал, чтобы все они заплатили по одному миллиарду долларов на поддержку всего, что делает правление (Совета – ред.)", - отметил дипломат.
19 февраля, 18:33