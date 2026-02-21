Для Совета мира все только начинается, считает экс-посол США

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президента США Дональда Трампа могут ожидать сюрпризы, так как для "Совета мира" все только начинается, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости американский дипломат, бывший посол США в Азербайджане, экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.