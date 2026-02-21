В сочинском аэропорту задерживаются 17 рейсов на вылет

СОЧИ, 21 фев - РИА Новости. Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани.

« "На 13.30 мск задержаны вылеты (более 2 часов) 17 рейсов в связи с поздним прибытием в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в аэропорту, временные ограничения воздушного пространства вводились в аэропортах Центральной России в течение последних суток. В связи с этим авиаперевозчики корректируют расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи

Погодные условия в аэропортах Московского авиаузла также оказали влияние на расписание полетов, кроме того отмечается, что некоторые задержки рейсов в Сочи возникали по производственным причинам у авиакомпаний.