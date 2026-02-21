https://ria.ru/20260221/sochi-2075980314.html
В сочинском аэропорту задерживаются 17 рейсов на вылет
В сочинском аэропорту задерживаются 17 рейсов на вылет - РИА Новости, 21.02.2026
В сочинском аэропорту задерживаются 17 рейсов на вылет
Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:29:00+03:00
2026-02-21T15:29:00+03:00
2026-02-21T15:29:00+03:00
сочи
краснодарский край
аэропорт сочи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4793a62682419e032cd855b28c84af17.jpg
https://ria.ru/20250226/sochi-2001640219.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_c06c40f84456b63e2014df15bc7f9e45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, аэропорт сочи
Сочи, Краснодарский край, Аэропорт Сочи
В сочинском аэропорту задерживаются 17 рейсов на вылет
В сочинском аэропорту из-за позднего прибытия задерживаются 17 рейсов на вылет
СОЧИ, 21 фев - РИА Новости. Семнадцать рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи на два часа и более в связи с поздним прибытием туда самолетов, сообщили в сочинской авиагавани.
«
"На 13.30 мск задержаны вылеты (более 2 часов) 17 рейсов в связи с поздним прибытием в аэропорт Сочи", - говорится в сообщении.
Как уточнили в аэропорту, временные ограничения воздушного пространства вводились в аэропортах Центральной России в течение последних суток. В связи с этим авиаперевозчики корректируют расписание полетов по всей маршрутной сети, в том числе в Сочи
.
Погодные условия в аэропортах Московского авиаузла также оказали влияние на расписание полетов, кроме того отмечается, что некоторые задержки рейсов в Сочи возникали по производственным причинам у авиакомпаний.
Сочинский аэропорт подчеркивает, что авиакомпании обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства: питанием, прохладительными напитками, размещением в гостинице.