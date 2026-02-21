Рейтинг@Mail.ru
Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступил в аэропорту Сочи
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
11:47 21.02.2026
Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступил в аэропорту Сочи
Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro выступил в аэропорту Сочи
хiх зимний международный фестиваль искусств в сочи
сочи
россия
адлер
юрий башмет
сочи, россия, адлер, юрий башмет
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, Сочи, Россия, Адлер, Юрий Башмет
СОЧИ, 21 фев – РИА Новости. Ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro Российской академии музыки имени Гнесиных под руководством Александра Рыжинского дал концерт в аэропорту Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Концерт состоялся в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств, который проходит с 18 февраля по 1 марта под патронажем альтиста и дирижера Юрия Башмета.
"С нашей точки зрения такие события социализируют фестиваль в сторону тех зрителей, которые, например, никогда не были в Зимнем театре (главной концертной площадке фестиваля – прим. ред.). Примерно 10 лет назад мы проводили небольшое свое исследование и выяснили, что для многих вопрос похода в концертный зал на концерт классической музыки или театральный спектакль связан с разыми условностями. Например, люди не знают, как нужно одеться или когда можно аплодировать. Такой концерт в аэропорту немного снижает эту нагрузку", – рассказал РИА Новости исполнительный продюсер фестиваля, генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.
В этом году на фестивале первым в необычном пространстве выступил ансамбль Altro Coro.
"Поскольку фестиваль международный, то мы представили состоящую из произведений композиторов разных стран, но, конечно, с акцентом на России. Поэтому мы начали с сочинений Мишкиниса, Эшенвалдса, Уитакера (современные композиторы, пишущие преимущественно хоровую музыку – прим. ред.). А в финале у нас звучали современные обработки русских народных песен. В таком необычном пространстве своя специфика. Понятно, что есть шум, звучат объявления о полетах, но тем не менее, я считаю, что академическое искусство должно идти к людям", – сказал РИА Новости дирижер, руководитель ансамбля и ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский.
Небольшой концерт вызвал огромный отклик публики и невероятный успех. Зрители не только с удовольствием слушали и отблагодарили артистов бурными аплодисментами, но снимали видео и выкладывали их в соцсетях. 24 февраля в аэропорту пройдет еще один концерт – выступят солисты и ансамбли Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
Еще одной необычной площадкой фестиваля в эти дни станет железнодорожный вокзал Адлера. Здесь своеобразную афишу откроет 21 февраля концерт поэтов – участников Зимней школы поэзии, которая проходит в рамках фестиваля. 22 февраля концерт даст Камерный хор московской консерватории, а 23 февраля выступят участники Всероссийского юношеского симфонического оркестра. Кроме того, и в аэропорту, и на железнодорожном вокзале открыты фотовыставки, посвященные XIX Зимнему международному фестивалю искусств.
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиСочиРоссияАдлерЮрий Башмет
 
 
