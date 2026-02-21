Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится снег
21:55 21.02.2026 (обновлено: 22:20 21.02.2026)
Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится снег
Снег в Москве в этом году может остаться до второй половины апреля, что позднее средней многолетней даты, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится снег

Синоптик Леус: снег в Москве может остаться до второй половины апреля

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Снег в Москве в этом году может остаться до второй половины апреля, что позднее средней многолетней даты, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Учитывая высоту нынешнего снежного покрова, 70 сантиметров, можно предположить, что сход снежного покрова в нынешнем году однозначно будет позднее средней многолетней даты, и скорее всего, близко к самым поздним срокам: предположу, что снег в Москве сойдет во второй декаде апреля и ближе к её окончанию", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик пояснил, что по климатическим нормам в Москве в XXI веке средняя дата схода снежного покрова приходится на 30 марта.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Когда придет потепление? Синоптики спорят о наступлении весны
20 февраля, 13:31
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
