https://ria.ru/20260221/sneg-2076021176.html
Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится снег
Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится снег - РИА Новости, 21.02.2026
Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится снег
Снег в Москве в этом году может остаться до второй половины апреля, что позднее средней многолетней даты, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T21:55:00+03:00
2026-02-21T21:55:00+03:00
2026-02-21T22:20:00+03:00
москва
погода
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075761185_0:0:3523:1982_1920x0_80_0_0_af951587c5ad2680796c20779068e7c5.jpg
https://ria.ru/20260220/poteplenie-2075748857.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075761185_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_a8b81467acd441e688dbbd71d6f80e83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода, михаил леус
Москва, Погода, Михаил Леус
Синоптик рассказал, как долго в Москве продержится снег
Синоптик Леус: снег в Москве может остаться до второй половины апреля