Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ

В Европе завирусилось видео уборки снега в Москве. Немецкий журналист Герт Эван Унгар выложил его у себя в блоге, чтобы показать, как справляются с последствиями снегопада столичные коммунальные службы. Немцы в комментариях обрушились с критикой в адрес правительства Германии. В Москве действительно оперативно реагируют на все изменения погоды. Столичный парк спецтехники насчитывает тысячи единиц. Уборочные машины выходят на улицы города и ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме.