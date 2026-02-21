Рейтинг@Mail.ru
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 21.02.2026 (обновлено: 14:05 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/sneg-2075963201.html
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ - РИА Новости, 21.02.2026
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ
В Европе завирусилось видео уборки снега в Москве. Немецкий журналист Герт Эван Унгар выложил его у себя в блоге, чтобы показать, как справляются с... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:58:00+03:00
2026-02-21T14:05:00+03:00
москва
европа
германия
видео
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075962339_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fa6fbbdd087c75a551f5002a92c06ac.jpg
москва
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ
В Европе завирусилось видео уборки снега в Москве. Немецкий журналист Герт Эван Унгар выложил его у себя в блоге, чтобы показать, как справляются с последствиями снегопада столичные коммунальные службы. Немцы в комментариях обрушились с критикой в адрес правительства Германии. В Москве, действительно, оперативно реагируют на все изменения погоды. Столичный парк насчитывает тысячи единиц спецтехники. Уборочные машины выходят на улицы города и ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме.
2026-02-21T13:58
true
PT3M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2075962339_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33dd261e20160f0194de2e45bbb42700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, европа, германия, видео, видео
Москва, Европа, Германия, Видео
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ
В Европе завирусилось видео уборки снега в Москве. Немецкий журналист Герт Эван Унгар выложил его у себя в блоге, чтобы показать, как справляются с последствиями снегопада столичные коммунальные службы. Немцы в комментариях обрушились с критикой в адрес правительства Германии. В Москве действительно оперативно реагируют на все изменения погоды. Столичный парк спецтехники насчитывает тысячи единиц. Уборочные машины выходят на улицы города и ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме.
2026-02-21T13:58
true
PT3M01S

Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
В Европе завирусилось видео уборки снега в Москве. Немецкий журналист Герт Эван Унгар выложил его у себя в блоге, чтобы показать, как справляются с последствиями снегопада столичные коммунальные службы. Немцы в комментариях обрушились с критикой в адрес правительства Германии. В Москве действительно оперативно реагируют на все изменения погоды. Столичный парк спецтехники насчитывает тысячи единиц. Уборочные машины выходят на улицы города и ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме.
 
МоскваЕвропаГерманияВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала