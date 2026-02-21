В Европе завирусилось видео уборки снега в Москве. Немецкий журналист Герт Эван Унгар выложил его у себя в блоге, чтобы показать, как справляются с последствиями снегопада столичные коммунальные службы. Немцы в комментариях обрушились с критикой в адрес правительства Германии. В Москве действительно оперативно реагируют на все изменения погоды. Столичный парк спецтехники насчитывает тысячи единиц. Уборочные машины выходят на улицы города и ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме.
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ
Уборка снега в Москве: почему европейцы решили, что это ИИ
В Европе завирусилось видео уборки снега в Москве. Немецкий журналист Герт Эван Унгар выложил его у себя в блоге, чтобы показать, как справляются с последствиями снегопада столичные коммунальные службы. Немцы в комментариях обрушились с критикой в адрес правительства Германии. В Москве, действительно, оперативно реагируют на все изменения погоды. Столичный парк насчитывает тысячи единиц спецтехники. Уборочные машины выходят на улицы города и ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме.
В Европе завирусилось видео уборки снега в Москве. Немецкий журналист Герт Эван Унгар выложил его у себя в блоге, чтобы показать, как справляются с последствиями снегопада столичные коммунальные службы. Немцы в комментариях обрушились с критикой в адрес правительства Германии. В Москве действительно оперативно реагируют на все изменения погоды. Столичный парк спецтехники насчитывает тысячи единиц. Уборочные машины выходят на улицы города и ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме.
