Рейтинг@Mail.ru
Словакия пригрозила Украине остановкой аварийной подачи электроэнергии - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 21.02.2026 (обновлено: 14:04 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/slovakiya-2075962043.html
Словакия пригрозила Украине остановкой аварийной подачи электроэнергии
Словакия пригрозила Украине остановкой аварийной подачи электроэнергии - РИА Новости, 21.02.2026
Словакия пригрозила Украине остановкой аварийной подачи электроэнергии
Если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена, заявил словацкий... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:43:00+03:00
2026-02-21T14:04:00+03:00
в мире
словакия
киев
украина
роберт фицо
владимир зеленский
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_0:44:3104:1790_1920x0_80_0_0_18d5b0681d7025931e98e15c2f8ec6c4.jpg
https://ria.ru/20260221/ukraina-2075830577.html
https://ria.ru/20260221/druzhba-2075957822.html
словакия
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065318981_375:0:3104:2047_1920x0_80_0_0_1943c8ba0945d707e5ea2a9cf0a7f975.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, киев, украина, роберт фицо, владимир зеленский, россия
В мире, Словакия, Киев, Украина, Роберт Фицо, Владимир Зеленский, Россия
Словакия пригрозила Украине остановкой аварийной подачи электроэнергии

Фицо: подачу электроэнергии остановят, если Киев не восстановит поставки нефти

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЗаснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 21 фев - РИА Новости. Если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Как написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России как экстремистская) в субботу, если Зеленский в понедельник "не восстановит поставки нефти в Словакию, то в тот же день я попрошу соответствующие словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Шансов все меньше". На Украине вынесли приговор Зеленскому
Вчера, 08:00
“Только за январь 2026 года таких аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, было в два раза больше, чем за весь 2025 год”, - добавил Фицо.
В пятницу Украина без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Накануне, 19 февраля, министерство сообщило, что Киев пообещал пустить нефть по "Дружбе" 21 февраля.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Премьер-министр страны Фицо заявил, что Slovnaft в текущих условиях прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок. Он также пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, заявив, что шокирован отсутствием информации от украинской стороны о ситуации с "Дружбой".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Украина захотела заменить поставки в ЕС по "Дружбе", пишут СМИ
Вчера, 13:00
 
В миреСловакияКиевУкраинаРоберт ФицоВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала