Словакия пригрозила Украине остановкой аварийной подачи электроэнергии
Если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена, заявил словацкий... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T13:43:00+03:00
2026-02-21T13:43:00+03:00
2026-02-21T14:04:00+03:00
Словакия пригрозила Украине остановкой аварийной подачи электроэнергии
Фицо: подачу электроэнергии остановят, если Киев не восстановит поставки нефти
БРАТИСЛАВА, 21 фев - РИА Новости. Если в понедельник Владимир Зеленский не восстановит поставки нефти в Словакию, аварийная подача электроэнергии на Украину будет остановлена, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
Как написал Фицо
на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в России
как экстремистская) в субботу, если Зеленский
в понедельник "не восстановит поставки нефти в Словакию
, то в тот же день я попрошу соответствующие словацкие компании остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину".
“Только за январь 2026 года таких аварийных поставок, необходимых для стабилизации украинской энергетической сети, было в два раза больше, чем за весь 2025 год”, - добавил Фицо.
В пятницу Украина
без объяснений вновь перенесла срок возобновления поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" в Словакию, которые ожидались в субботу, на вторник.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Накануне, 19 февраля, министерство сообщило, что Киев
пообещал пустить нефть по "Дружбе" 21 февраля.
Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти.
Премьер-министр страны Фицо заявил, что Slovnaft в текущих условиях прекращает экспорт нефтепродуктов, в том числе и дизтоплива на Украину, и все производство будет ориентировано только на словацкий рынок. Он также пригрозил Украине остановить поставки электроэнергии, заявив, что шокирован отсутствием информации от украинской стороны о ситуации с "Дружбой".
*Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская