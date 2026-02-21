https://ria.ru/20260221/sk-2076020990.html
В Вологодской области завели дело после гибели пяти человек в гараже
В Вологодской области завели дело после гибели пяти человек в гараже - РИА Новости, 21.02.2026
В Вологодской области завели дело после гибели пяти человек в гараже
Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в гараже в городе Бабаево, сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области. РИА Новости, 21.02.2026
