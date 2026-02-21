Рейтинг@Mail.ru
21:46 21.02.2026
В Вологодской области завели дело после гибели пяти человек в гараже
В Вологодской области завели дело после гибели пяти человек в гараже
Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в гараже в городе Бабаево, сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области. РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
бабаево
вологодская область
юбилейный
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, бабаево, вологодская область, юбилейный, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Бабаево, Вологодская область, Юбилейный, Следственный комитет России (СК РФ)
В Вологодской области завели дело после гибели пяти человек в гараже

В Вологодской области завели дело после гибели пяти человек в гараже в Бабаево

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в гараже в городе Бабаево, сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области.
"Тела пятерых человек (троих мужчин 1992, 1993, 2002 года рождения и двух женщин 2006 года рождения) обнаружены 21 февраля 2026 года в гаражном боксе на улице Юбилейной в городе Бабаево, отапливаемом металлической печью. Дверь в гараж была заперта изнутри", - сообщает пресс-служба.
Уголовное дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).
В пресс-службе отметили, что на место преступления выехала постоянно-действующая следственно-оперативная группа. Производство расследования поручено первому отделу по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) областного аппарата ведомства.
ПроисшествияБабаевоВологодская областьЮбилейныйСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
