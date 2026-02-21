В Вологодской области завели дело после гибели пяти человек в гараже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 фев - РИА Новости . Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек в гараже в городе Бабаево, сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

В пресс-службе отметили, что на место преступления выехала постоянно-действующая следственно-оперативная группа. Производство расследования поручено первому отделу по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) областного аппарата ведомства.