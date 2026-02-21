Рейтинг@Mail.ru
СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии на Байкале
15:26 21.02.2026
СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии на Байкале
После гибели на Байкале туристов из КНР, автомобиль с которыми ушел под лед, допрошены супруга водителя, очевидец и сотрудники отелей, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 21.02.2026
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой
Спасатели МЧС РФ на месте, где микроавтобус УАЗ "Буханка" с группой туристов из Китая провалился под лед озера Байкал в районе мыса Хобой. Архивное фото
ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. После гибели на Байкале туристов из КНР, автомобиль с которыми ушел под лед, допрошены супруга водителя, очевидец и сотрудники отелей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая - восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
СК возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности. В рамках расследования допрошен мужчина 1994 года рождения, которому удалось выбраться из воды. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.
"Допрошены супруга погибшего водителя, очевидец трагедии, владельцы и работники отелей, где проживали погибшие граждане. В жилище водителя, перевозившего туристов, проведен осмотр", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия.
Место происшествия на Байкале, где машина ушла под лед - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трагедия на Байкале скажется на турпотоке, считают в АТОР
20 февраля, 18:12
 
