СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии на Байкале
СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии на Байкале - РИА Новости, 21.02.2026
СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии на Байкале
После гибели на Байкале туристов из КНР, автомобиль с которыми ушел под лед, допрошены супруга водителя, очевидец и сотрудники отелей, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:26:00+03:00
2026-02-21T15:26:00+03:00
2026-02-21T15:26:00+03:00
происшествия
байкал
китай
россия
ульяновский автомобильный завод (уаз)
следственный комитет россии (ск рф)
байкал
китай
россия
происшествия, байкал, китай, россия, ульяновский автомобильный завод (уаз), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкал, Китай, Россия, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Следственный комитет России (СК РФ)
СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии на Байкале
СК допросил супругу водителя УАЗ и очевидца трагедии с туристами на Байкале
ИРКУТСК, 21 фев - РИА Новости. После гибели на Байкале туристов из КНР, автомобиль с которыми ушел под лед, допрошены супруга водителя, очевидец и сотрудники отелей, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Днем в пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале УАЗ
ушел под лед. В машине был водитель - 44-летний местный житель и группа туристов из Китая
- восемь человек. Один турист спасся. Автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров. Водолазы в субботу подняли со дна тела погибших.
СК
возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о халатности. В рамках расследования допрошен мужчина 1994 года рождения, которому удалось выбраться из воды. Он подробно рассказал об обстоятельствах произошедшего.
"Допрошены супруга погибшего водителя, очевидец трагедии, владельцы и работники отелей, где проживали погибшие граждане. В жилище водителя, перевозившего туристов, проведен осмотр", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи и криминалисты завершили осмотр места происшествия. Проводятся следственные действия.