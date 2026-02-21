СК назвал возможные причины жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Причинами жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе могли стать ошибка пилота или неисправность воздушного судна, проводится проверка, сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СК России.

"Следствием рассматриваются несколько версий жесткой посадки вертолета Ми- 8 в ЯНАО: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК РФ выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Также в пресс-службе сообщили, что после взлета с посадочной площадки Панаевск вертолет пролетел около 400 метров, прежде чем выполнить жесткую посадку в заснеженном поле.

В субботу в авиационной компании "Ямал" РИА Новости уточняли, что утром при вылете из Панаевска в Яр-Сале вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы, за людьми вылетел резервный борт.

Предварительно, командир вертолета Ми-8 получил травму головы, бортмеханик – травму руки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, также у одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров выявлены легкие ушибы.

Угрозы жизни членам экипажа и пассажирам нет, людям была оказана медпомощь на месте, сообщал депздрав региона.