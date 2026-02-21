Рейтинг@Mail.ru
СК назвал возможные причины жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале - РИА Новости, 21.02.2026
12:51 21.02.2026 (обновлено: 13:19 21.02.2026)
СК назвал возможные причины жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
СК назвал возможные причины жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале - РИА Новости, 21.02.2026
СК назвал возможные причины жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
Причинами жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе могли стать ошибка пилота или неисправность воздушного судна, проводится проверка, сообщили в... РИА Новости, 21.02.2026
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
СК назвал возможные причины жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале

СК: причиной жесткой посадки Ми-8 на Ямале могла стать ошибка пилота

© РИА Новости / Центральное МСУТ СК России | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Центральное МСУТ СК России
Перейти в медиабанк
Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев - РИА Новости. Причинами жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком округе могли стать ошибка пилота или неисправность воздушного судна, проводится проверка, сообщили в пресс-службе центрального МСУТ СК России.
"Следствием рассматриваются несколько версий жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО: ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что следователи Центрального межрегионального управления на транспорте СК РФ выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).
Также в пресс-службе сообщили, что после взлета с посадочной площадки Панаевск вертолет пролетел около 400 метров, прежде чем выполнить жесткую посадку в заснеженном поле.
В субботу в авиационной компании "Ямал" РИА Новости уточняли, что утром при вылете из Панаевска в Яр-Сале вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы, за людьми вылетел резервный борт.
Предварительно, командир вертолета Ми-8 получил травму головы, бортмеханик – травму руки, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, также у одной женщины гипертонический криз, у остальных пассажиров выявлены легкие ушибы.
Угрозы жизни членам экипажа и пассажирам нет, людям была оказана медпомощь на месте, сообщал депздрав региона.
Уральская транспортная прокуратура начала проверку проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
