Умер актер из сериала "Реальные пацаны" Михаил Синтин
08:25 21.02.2026
Умер актер из сериала "Реальные пацаны" Михаил Синтин
Умер актер из сериала "Реальные пацаны" Михаил Синтин - РИА Новости, 21.02.2026
Умер актер из сериала "Реальные пацаны" Михаил Синтин
Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала "Кино-театр.ру". РИА Новости, 21.02.2026
2026
Умер актер из сериала "Реальные пацаны" Михаил Синтин

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала "Кино-театр.ру".
"Годы жизни Михаила Синтина: 05.09.1975 - 20.02.2026", - указывается на портале.
Михаил Синтин стал известен по работе в таких сериалах, как "Женская версия", "Реальные пацаны", "Чего хотят женщины".
Как сообщает Национальная служба новостей, где Синтин работал с 2021 года, он оставил актерскую карьеру после тяжелой болезни и пришел работать на радио. Там он стал театральным обозревателем и критиком, а в 2024 году основал авторскую передачу "Вешалка Синтина".
У Михаила остались четверо детей.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
