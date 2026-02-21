https://ria.ru/20260221/sintin-2075926429.html
Умер актер из сериала "Реальные пацаны" Михаил Синтин
Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала "Кино-театр.ру". РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости.
Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала
"Кино-театр.ру".
«
"Годы жизни Михаила Синтина: 05.09.1975 - 20.02.2026", - указывается на портале.
Михаил Синтин стал известен по работе в таких сериалах, как "Женская версия", "Реальные пацаны", "Чего хотят женщины".
Как сообщает Национальная служба новостей, где Синтин работал с 2021 года, он оставил актерскую карьеру после тяжелой болезни и пришел работать на радио. Там он стал театральным обозревателем и критиком, а в 2024 году основал авторскую передачу "Вешалка Синтина".
У Михаила остались четверо детей.