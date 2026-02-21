Умер актер из сериала "Реальные пацаны" Михаил Синтин

Михаил Синтин стал известен по работе в таких сериалах, как "Женская версия", "Реальные пацаны", "Чего хотят женщины".

Как сообщает Национальная служба новостей, где Синтин работал с 2021 года, он оставил актерскую карьеру после тяжелой болезни и пришел работать на радио. Там он стал театральным обозревателем и критиком, а в 2024 году основал авторскую передачу "Вешалка Синтина".