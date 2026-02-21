Синоптик рассказал, от чего будет зависеть интенсивность половодья в России

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Интенсивность половодья в средней полосе России в 2026 году будет зависеть от температуры воздуха, от того, будут ли идти дожди в период таяния снега, от степени промерзания грунта, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.

"Половодье к нам, конечно же, придет - от него в средней полосе, как от счастья, ни спрятаться, ни скрыться. Единственный год, когда можно было сомневаться в этом, - это как раз "ковидная весна" 2020 года, когда устойчивого снежного покрова в Москве так и не установилось. Но и тогда за счет снега в верховьях Москвы-реки кое-что все же растаяло", - отметил Константинов

По его словам, каким именно в 2026 году будет половодье, предсказать пока очень сложно.

"Это многофакторный процесс, который зависит от температуры воздуха весной, от того, будут ли идти дожди в период таяния, насколько промерз грунт под снегом и, наконец, от интенсивности потепления весной: при плюс одном и плюс 15 градусах снег тает неодинаково", - пояснил ученый.