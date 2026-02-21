https://ria.ru/20260221/sinoptik-2075938722.html
Синоптик рассказал, от чего будет зависеть интенсивность половодья в России
Синоптик рассказал, от чего будет зависеть интенсивность половодья в России - РИА Новости, 21.02.2026
Синоптик рассказал, от чего будет зависеть интенсивность половодья в России
Интенсивность половодья в средней полосе России в 2026 году будет зависеть от температуры воздуха, от того, будут ли идти дожди в период таяния снега, от... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T10:18:00+03:00
2026-02-21T10:18:00+03:00
2026-02-21T10:18:00+03:00
россия
москва
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
гидрометцентр
снегопад в москве
россия
москва
Новости
ru-RU
россия, москва, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), гидрометцентр, снегопад в москве
Россия, Москва, Павел Константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ), Гидрометцентр, Снегопад в Москве
Синоптик рассказал, от чего будет зависеть интенсивность половодья в России
Константинов: интенсивность половодья будет зависеть от температуры воздуха
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Интенсивность половодья в средней полосе России в 2026 году будет зависеть от температуры воздуха, от того, будут ли идти дожди в период таяния снега, от степени промерзания грунта, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.
"Половодье к нам, конечно же, придет - от него в средней полосе, как от счастья, ни спрятаться, ни скрыться. Единственный год, когда можно было сомневаться в этом, - это как раз "ковидная весна" 2020 года, когда устойчивого снежного покрова в Москве
так и не установилось. Но и тогда за счет снега в верховьях Москвы-реки кое-что все же растаяло", - отметил Константинов
.
По его словам, каким именно в 2026 году будет половодье, предсказать пока очень сложно.
"Это многофакторный процесс, который зависит от температуры воздуха весной, от того, будут ли идти дожди в период таяния, насколько промерз грунт под снегом и, наконец, от интенсивности потепления весной: при плюс одном и плюс 15 градусах снег тает неодинаково", - пояснил ученый.
Прогнозы этого явления в российских регионах будут опубликованы в ближайшее время Гидрометцентром России
, добавил он.