СМИ: Россия призвала не интегрировать Шпицберген в военное планирование - 21.02.2026
11:41 21.02.2026
СМИ: Россия призвала не интегрировать Шпицберген в военное планирование
Генеральный консул России на Шпицбергене Андрей Чемерило предостерёг Норвегию и НАТО от интеграции архипелага в их военное планирование, сообщает Wall Street...
в мире
шпицберген
норвегия
россия
нато
шпицберген
норвегия
россия
в мире, шпицберген, норвегия, россия, нато
В мире, Шпицберген, Норвегия, Россия, НАТО
Мужчина на острове архипелага Шпицберген
Мужчина на острове архипелага Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Генеральный консул России на Шпицбергене Андрей Чемерило предостерёг Норвегию и НАТО от интеграции архипелага в их военное планирование, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на письменный ответ генконсула газете.
Как пишет издание, ряд чиновников в Осло утверждают, что Норвегия должна разместить на Шпицбергене военные силы "в качестве меры сдерживания".
"Чемерило заявил, что все стороны должны уважать договор по Шпицбергену. Он предостерёг Норвегию и Организацию Североатлантического договора от "шагов к интеграции архипелага в их военное планирование", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что Чемерило также указал на право России находиться на Шпицбергене благодаря её вкладу в исследование островов.
В августе 2025 года заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что Москва фиксирует нарастающие усилия Норвегии по укреплению суверенитета над архипелагом Шпицберген в нарушение договора о его использовании. Он подчеркнул, что линия Осло на милитаризацию архипелага неприемлема, а ряд объектов используется НАТО в военных целях.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
В мире, Шпицберген, Норвегия, Россия, НАТО
 
 
