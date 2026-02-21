Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар по школе в Васильевке
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 21.02.2026 (обновлено: 12:44 21.02.2026)
ВСУ нанесли удар по школе в Васильевке
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОсколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Осколок боеприпаса. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«

"Противник вновь совершил вероломный и циничный удар по гражданской инфраструктуре. Под обстрел попал мирный город Васильевка. Целью террористов стала школа - место, где по определению не может быть никаких военных объектов", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.

По его словам, в результате атаки был поврежден фасад учебного заведения, пострадала прилегающая территория.
"Осколками посекло школьные автобусы. Пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
