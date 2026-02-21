https://ria.ru/20260221/shkola-2075954701.html
ВСУ нанесли удар по школе в Васильевке
ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы, пострадавших нет, сообщил губернатор...
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
запорожская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник вновь совершил вероломный и циничный удар по гражданской инфраструктуре. Под обстрел попал мирный город Васильевка. Целью террористов стала школа - место, где по определению не может быть никаких военных объектов", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
По его словам, в результате атаки был поврежден фасад учебного заведения, пострадала прилегающая территория.
"Осколками посекло школьные автобусы. Пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.