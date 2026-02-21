Рейтинг@Mail.ru
Названа средняя цена легковых шин в России в 2025 году
00:06 21.02.2026
Названа средняя цена легковых шин в России в 2025 году
экономика, россия
Экономика, Россия
Названа средняя цена легковых шин в России в 2025 году

РИА Новости: средняя цена легковых шин в 2025 году составила 7,3 тысяч рублей

Всесезонные шины
Всесезонные шины
© iStock.com / mahos
Всесезонные шины. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. По итогам прошлого года в России произвели 28,1 миллиона шин для легковых автомобилей, а средневзвешенная цена одной составила почти 7,3 тысячи рублей, следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки "Честный знак", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Средневзвешенная цена шин для легковых автомобилей в 2025 году составила 7291 рублей. В 2025 году в России произвели 28,1 миллиона штук легковых шин", - говорится там.
Изношенные шины - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Роскачество предупредило об опасности китайских шин
26 декабря 2025, 06:03
Всего в 2025 году в России произвели 35,1 миллиона шин. При этом легковые шины заняли 80% от всей шинной продукции произведенной в России за прошлый год. Следом идут грузовые с долей 10% и легкогрузовые - 6%. У строительных, горных и промышленных шин - 0,3% от всего производства.
По данным ЦРПТ, общее количество товара в сегменте составило 68 миллионов штук, и больше половины из этого - шины отечественного производства.
В центре добавили, что активнее всего автомобильные шины в 2025 году в России покупали жители Дальневосточного федерального округа - 24,5 единицы товара на 1 тысячу жителей среднемесячно. На втором месте - Центральный федеральный округ - 18 штук, замыкает тройку Южный федеральный округ - 17,5 штуки.
Автомобильные шины - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Алиханов рассказал о снижении нелегального оборота шин с помощью маркировки
7 января, 10:34
 
ЭкономикаРоссия
 
 
