Названа средняя цена легковых шин в России в 2025 году

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. По итогам прошлого года в России произвели 28,1 миллиона шин для легковых автомобилей, а средневзвешенная цена одной составила почти 7,3 тысячи рублей, следует из данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки "Честный знак", которые есть в распоряжении РИА Новости.

"Средневзвешенная цена шин для легковых автомобилей в 2025 году составила 7291 рублей. В 2025 году в России произвели 28,1 миллиона штук легковых шин", - говорится там.

Всего в 2025 году в России произвели 35,1 миллиона шин. При этом легковые шины заняли 80% от всей шинной продукции произведенной в России за прошлый год. Следом идут грузовые с долей 10% и легкогрузовые - 6%. У строительных, горных и промышленных шин - 0,3% от всего производства.

По данным ЦРПТ, общее количество товара в сегменте составило 68 миллионов штук, и больше половины из этого - шины отечественного производства.