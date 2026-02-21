Рейтинг@Mail.ru
Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 21.02.2026 (обновлено: 10:58 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/sharlot-2075942530.html
Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии
Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии - РИА Новости, 21.02.2026
Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии
Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вошел в состав музыкального коллектива колонии, исполняющего... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T10:57:00+03:00
2026-02-21T10:58:00+03:00
общество
россия
самарская область
эдуард шарлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911128050_0:49:1280:769_1920x0_80_0_0_e13ccbae1a9b34e1e8e5f048562fc9da.jpg
https://ria.ru/20260213/markarjan-2074280225.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911128050_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fbeb504a88782d684f4ce7437b607db3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, самарская область, эдуард шарлот
Общество, Россия, Самарская область, Эдуард Шарлот
Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии

Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии, исполняющий патриотические песни

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот
Эдуард Шарлот - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вошел в состав музыкального коллектива колонии, исполняющего патриотические песни, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.
«
"Осужденный принимает активное участие в деятельности творческой группы учреждения, взаимодействуя с участниками музыкального коллектива, который исполняет песни патриотической направленности. В рамках данной деятельности проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение. В честь наступающего праздника (23 февраля, День защитника Отечества - ред.) был концерт, организованный осужденными для осужденных", - сообщил собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что участие в творческой группе способствует развитию у Шарлота коммуникативных навыков, формированию положительной мотивации к правопослушному поведению и социальной адаптации.
Самарский областной суд приговорил Шарлота к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил обвинительный приговор певцу в силе. Шарлот обжаловал это решение в Верховном суде РФ, однако кассационная жалоба была отклонена.
Блогер Арсен Маркарян на заседании суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Блогер Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
13 февраля, 19:51
 
ОбществоРоссияСамарская областьЭдуард Шарлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала