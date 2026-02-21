https://ria.ru/20260221/sharlot-2075942530.html
Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии
Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии - РИА Новости, 21.02.2026
Шарлот вступил в музыкальный коллектив колонии
Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вошел в состав музыкального коллектива колонии, исполняющего... РИА Новости, 21.02.2026
САМАРА, 21 фев - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот, отбывающий наказание за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих, вошел в состав музыкального коллектива колонии, исполняющего патриотические песни, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН России по Самарской области.
«
"Осужденный принимает активное участие в деятельности творческой группы учреждения, взаимодействуя с участниками музыкального коллектива, который исполняет песни патриотической направленности. В рамках данной деятельности проявляет заинтересованность, дисциплинированность и ответственное отношение. В честь наступающего праздника (23 февраля, День защитника Отечества - ред.) был концерт, организованный осужденными для осужденных", - сообщил собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что участие в творческой группе способствует развитию у Шарлота коммуникативных навыков, формированию положительной мотивации к правопослушному поведению и социальной адаптации.
Самарский областной суд приговорил Шарлота
к 5,5 годам колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил обвинительный приговор певцу в силе. Шарлот обжаловал это решение в Верховном суде РФ
, однако кассационная жалоба была отклонена.