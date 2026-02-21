Подразделения "Севера" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Сенное, Малая Корчаковка, Кондратовка и Мирополье Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица и Приколотное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18