СМИ: британке ампутировали конечности после того, как ее облизала собака

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Женщине в Британии ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака, пишет газета Женщине в Британии ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака, пишет газета Telegraph

По данным издания, 52-летняя Манджит Сангха в одно из воскресений в июле 2025 года вернулась домой в плохом самочувствии, а на следующее утро ее нашли без сознания. По словам супруга, ее стояние ухудшалось стремительно: в субботу она играла с собакой, в воскресенье пошла на работу, а в понедельник ночью впала в кому.

"Врачи говорят, что у 52-летней женщины мог развиться сепсис из-за чего-то безобидного, возможно, из-за того, что собака лизнула небольшую рану", - говорится в материале.

Издание отмечает, что во время пребывания в реанимации у Сангхи было шесть эпизодов остановки сердца.

"По мере ухудшения состояния хирургам пришлось ампутировать ей обе ноги ниже колена, а также обе руки и удалить селезенку, поскольку она также боролась с пневмонией и желчнокаменной болезнью", - пишет газета.