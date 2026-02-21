Рейтинг@Mail.ru
02:19 21.02.2026
СМИ: британке ампутировали конечности после того, как ее облизала собака
Женщине в Британии ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 21.02.2026
Новости
СМИ: британке ампутировали конечности после того, как ее облизала собака

Telegraph: британке ампутировали все конечности после сепсиса из-за слюны собаки

Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Женщине в Британии ампутировали все четыре конечности из-за развившегося сепсиса после того, как ее, предположительно, облизала собака, пишет газета Telegraph.
По данным издания, 52-летняя Манджит Сангха в одно из воскресений в июле 2025 года вернулась домой в плохом самочувствии, а на следующее утро ее нашли без сознания. По словам супруга, ее стояние ухудшалось стремительно: в субботу она играла с собакой, в воскресенье пошла на работу, а в понедельник ночью впала в кому.
"Врачи говорят, что у 52-летней женщины мог развиться сепсис из-за чего-то безобидного, возможно, из-за того, что собака лизнула небольшую рану", - говорится в материале.
Издание отмечает, что во время пребывания в реанимации у Сангхи было шесть эпизодов остановки сердца.
"По мере ухудшения состояния хирургам пришлось ампутировать ей обе ноги ниже колена, а также обе руки и удалить селезенку, поскольку она также боролась с пневмонией и желчнокаменной болезнью", - пишет газета.
Женщина провела в больнице около восьми месяцев. После выписки из больницы женщина заявила, что до сих пор не может смириться с тем, что ей ампутировали все четыре конечности, добавив, что полна решимости снова научиться ходить и вернуться к работе.
