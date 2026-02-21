Рейтинг@Mail.ru
Бессент призвал страны соблюдать сделки с США, несмотря на отмену пошлин - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/sdelki-2075904605.html
Бессент призвал страны соблюдать сделки с США, несмотря на отмену пошлин
Бессент призвал страны соблюдать сделки с США, несмотря на отмену пошлин - РИА Новости, 21.02.2026
Бессент призвал страны соблюдать сделки с США, несмотря на отмену пошлин
Заключившие торговые сделки иностранные партнеры Соединенных Штатов должны соблюдать достигнутые договоренности, несмотря на решение верховного суда об... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T00:32:00+03:00
2026-02-21T00:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052264217_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_810b6298fbd198635aafd55341b1376a.jpg
https://ria.ru/20260221/tramp-2075904138.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052264217_166:0:2702:1902_1920x0_80_0_0_9d7c8c8153aa7dda6301ea63fec52699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
Бессент призвал страны соблюдать сделки с США, несмотря на отмену пошлин

Бессент призвал страны соблюдать сделки со Штатами, несмотря на отмену пошлин

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Заключившие торговые сделки иностранные партнеры Соединенных Штатов должны соблюдать достигнутые договоренности, несмотря на решение верховного суда об отсутствии у американского президента Дональда Трампа полномочий по введению пошлин, считает глава минфина США Скотт Бессент.
В пятницу верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент Соединенных Штатов назвал это решение позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Я бы призвал все страны соблюдать свои договоренности (по пошлинам с США - ред.) и двигаться вперед", - сказал Бессент в эфире телеканала Fox News.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
СМИ: партнеры США ждут, что Трамп применит другие механизмы по вводу пошлин
00:14
 
В миреСШАДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала