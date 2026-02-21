ВАШИНГТОН, 21 фев - РИА Новости. Заключившие торговые сделки иностранные партнеры Соединенных Штатов должны соблюдать достигнутые договоренности, несмотря на решение верховного суда об отсутствии у американского президента Дональда Трампа полномочий по введению пошлин, считает глава минфина США Скотт Бессент.
Бессент призвал страны соблюдать сделки с США, несмотря на отмену пошлин
2026-02-21T00:32:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
Скотт Бессент. Архивное фото