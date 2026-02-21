Эксперт рассказал, что делать, если счета за ЖКУ резко выросли

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гражданам РФ в случае, если счета за ЖКУ резко выросли, необходимо запросить детальную расшифровку начислений и перепроверить показания индивидуальных счетчиков, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Ситуация, когда привычная сумма в квитанции за квартиру вдруг оказывается заметно выше, всегда неприятна. Первое, что стоит сделать - запросить детальную расшифровку начислений", - рассказал Бондарь

По мнению эксперта, проще всего это сделать через приложение "Госуслуги.Дом", где можно направить запрос прямо в управляющую компанию и получить подробный расчет по каждой позиции в квитанции.

"Далее надо обратить внимание на показания индивидуальных приборов учета. Особенно это касается счетчиков холодной воды. Стоит проверить, не подошел ли к концу межповерочный интервал. Если срок поверки истек, прибор считается непригодным", - отметил Бондарь.

Эксперт предупредил, что если счетчик оказался непригодным, то плата может начисляться по нормативу, который часто выше реального потребления. Кроме того, Бондарь порекомендовал вовремя подавать показания счетчиков, так как в противном случае расчет также пойдет по нормативу и может увеличить сумму оплаты счетов.

"Бывает и так, что в платежке появляются незнакомые строчки. Например, "дополнительные услуги" или плата за работы, о которых жильцы не договаривались. Здесь полезно заглянуть в договор управления многоквартирным домом. Все услуги, которые включены в платежный документ, должны быть указаны в этом договоре. Если в квитанции есть начисления за то, чего в договоре нет, или если какие-то работы, которые жильцы не утверждали на общем собрании, это повод задать вопросы", - добавил общественный деятель.

В такой ситуации эксперт посоветовал обратиться с заявлением в жилищную инспекцию для проверки обоснованности начислений и соответствия платежных документов договору.

"В случае серьезных нарушений имеет смысл написать заявление и в прокуратуру, чтобы проверили действия управляющей организации", - подчеркнул Бондарь.

Он напомнил, что, согласно постановлению правительства РФ №354, у граждан есть право требовать перерасчет, если есть ошибки или если услуги были некачественными. В качестве примера эксперт привел холодные батареи зимой или неравномерную подачу воды. Эти случаи жильцам надо фиксировать и требовать снижения платы, отметил общественный деятель.