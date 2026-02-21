https://ria.ru/20260221/samolety-2075984278.html
СМИ: военные самолеты США перемещаются между базами в Европе и Аравией
СМИ: военные самолеты США перемещаются между базами в Европе и Аравией - РИА Новости, 21.02.2026
СМИ: военные самолеты США перемещаются между базами в Европе и Аравией
21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Десятки военно-транспортных самолетов США в последние дни совершают регулярные рейсы между базами в Европе и Аравийским полуостровом, сообщает газета Monde со ссылкой на данные о полетах и спутниковые снимки.
"Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов, таких как C-17, выполняют уже многие дни регулярные полеты туда-обратно между Аравийским полуостровом и американскими базами в Европе", - пишет газета.
По данным издания, речь, в частности, идет о базе Рамштайн в Германии
и базе Лейкенхит в Великобритании
.
Помимо этого, по меньшей мере четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3C Sentry совершали полеты к Аравийскому полуострову 18 и 19 февраля, отмечает газета.
Ранее президент США Дональд Трамп
заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана
, и выразил надежду, что власти Ирана согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи
8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.