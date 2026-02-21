Рейтинг@Mail.ru
СМИ: военные самолеты США перемещаются между базами в Европе и Аравией - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/samolety-2075984278.html
СМИ: военные самолеты США перемещаются между базами в Европе и Аравией
СМИ: военные самолеты США перемещаются между базами в Европе и Аравией - РИА Новости, 21.02.2026
СМИ: военные самолеты США перемещаются между базами в Европе и Аравией
Десятки военно-транспортных самолетов США в последние дни совершают регулярные рейсы между базами в Европе и Аравийским полуостровом, сообщает газета Monde со... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T16:03:00+03:00
2026-02-21T16:03:00+03:00
в мире
сша
иран
европа
дональд трамп
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:62:2594:1521_1920x0_80_0_0_9060d025123c5711dd94954f9e55b873.jpg
https://ria.ru/20260221/baza-2075918511.html
сша
иран
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069234043_0:0:2301:1726_1920x0_80_0_0_fc9dc802a0cdb03b0f7c829dbafa210b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, европа, дональд трамп, аббас аракчи
В мире, США, Иран, Европа, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
СМИ: военные самолеты США перемещаются между базами в Европе и Аравией

Monde: десятки самолетов США совершают рейсы между базами в Европе и Аравией

© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew PlewИстребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Master Sgt. Matthew Plew
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Десятки военно-транспортных самолетов США в последние дни совершают регулярные рейсы между базами в Европе и Аравийским полуостровом, сообщает газета Monde со ссылкой на данные о полетах и спутниковые снимки.
"Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов, таких как C-17, выполняют уже многие дни регулярные полеты туда-обратно между Аравийским полуостровом и американскими базами в Европе", - пишет газета.
По данным издания, речь, в частности, идет о базе Рамштайн в Германии и базе Лейкенхит в Великобритании.
Помимо этого, по меньшей мере четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3C Sentry совершали полеты к Аравийскому полуострову 18 и 19 февраля, отмечает газета.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, и выразил надежду, что власти Ирана согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Вместе тем глава иранского МИД Аббас Аракчи 8 февраля подчеркнул, что исламская республика настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Истребитель-бомбардировщик F-35 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
На базе в Иордании обнаружили десятки самолетов США, сообщает NYT
Вчера, 05:24
 
В миреСШАИранЕвропаДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала