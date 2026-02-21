СМИ: военные самолеты США перемещаются между базами в Европе и Аравией

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Десятки военно-транспортных самолетов США в последние дни совершают регулярные рейсы между базами в Европе и Аравийским полуостровом, сообщает газета Monde со ссылкой на данные о полетах и спутниковые снимки.

"Десятки тяжелых военно-транспортных самолетов, таких как C-17, выполняют уже многие дни регулярные полеты туда-обратно между Аравийским полуостровом и американскими базами в Европе", - пишет газета.

По данным издания, речь, в частности, идет о базе Рамштайн в Германии и базе Лейкенхит в Великобритании

Помимо этого, по меньшей мере четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3C Sentry совершали полеты к Аравийскому полуострову 18 и 19 февраля, отмечает газета.