13:12 21.02.2026
В аэропорту Самары сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. РИА Новости, 21.02.2026
Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Снегопад в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
"Аэропорты... Самара ("Курумоч"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
 
