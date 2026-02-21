Рейтинг@Mail.ru
Жители Херсона сохраняют внутреннюю связь с Россией, заявил Сальдо - РИА Новости, 21.02.2026
08:11 21.02.2026
Жители Херсона сохраняют внутреннюю связь с Россией, заявил Сальдо
Жители Херсона сохраняют внутреннюю связь с Россией, заявил Сальдо
Большинство жителей подконтрольного ВСУ Херсона сохраняет внутреннюю связь с Россией и не принимает происходящее, заявил РИА Новости губернатор Херсонской... РИА Новости, 21.02.2026
Жители Херсона сохраняют внутреннюю связь с Россией, заявил Сальдо

Сальдо: большинство жителей Херсона сохраняет внутреннюю связь с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. Большинство жителей подконтрольного ВСУ Херсона сохраняет внутреннюю связь с Россией и не принимает происходящее, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В Херсоне большинство людей сохраняет внутреннюю связь с Россией и не принимает происходящее. Я с огромным уважением отношусь к ним, беспокоюсь об их безопасности", - сказал Сальдо.
По его словам, сопротивление в Херсоне живет и действует, и это непреложный факт.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
