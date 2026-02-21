МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Лондон и его европейские союзники вынашивают планы по созданию новых очагов напряженности для России вне зависимости от успеха урегулирования конфликта на Украине, пишет L’AntiDiplomatico.
"Даже если соглашение по Киеву теоретически возможно, Лондон и другие европейские партнеры уже работают над активизацией новых фронтов напряженности, укрепляя логику постоянной конфронтации "в серой зоне" между миром и войной, как открыто признали даже высшие чины британской разведки", — говорится в материале.
Как отмечает издание, конфликт выгоден европейской оборонной промышленности, в том числе крупным британским компаниям, которые зафиксировали рекордную прибыль.
"Увеличение оборонных бюджетов оправдывается как неизбежный ответ на постоянную угрозу. Для многих европейских лидеров мир без явного поражения России рискует иметь негативные политические последствия, обнажив социальные и энергетические издержки последних лет. <…> Конфликт на Украине перестал быть просто региональным конфликтом и стал инструментом регулирования внутреннего соотношения сил на Западе. И именно это, а не динамика на местах, делает путь к миру таким хрупким и неопределенным", — заключил автор.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на государства НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".