ФТС отметила увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию - РИА Новости, 21.02.2026
18:53 21.02.2026
ФТС отметила увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию
ФТС отметила увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию
в мире
россия
ивангород
эстония
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
ивангород
эстония
в мире, россия, ивангород, эстония, федеральная таможенная служба (фтс россии)
В мире, Россия, Ивангород, Эстония, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение числа лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород, в связи с чем на эстонской стороне образовались большие очереди, говорится в сообщении ФТС.
"Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород. На сопредельной стороне перед пунктом пропуска Нарва-1 скапливаются большие очереди", - написала служба.
Подчеркивается, что сложившаяся ситуация обусловлена работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. На территории России очередей нет, пункт пропуска работает штатно. Таможенники готовы к увеличению пассажиропотока, добавили в ФТС.
Там напомнили, что МАПП Ивангород работает ежедневно в круглосуточном режиме. Эстонская сторона осуществляет пропуск лиц в период с 8.00 до 00.00 по московскому времени.
В миреРоссияИвангородЭстонияФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
