МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Евросоюз в своем нынешнем виде утратил жизнеспособность, и его место должно занять новое европейское объединение, которое станет другом России, написал экс-депутат парламента ФРГ доктор Антон Фризен в статье для The American Conservative.
"Мирное сосуществование новой европейской конфедерации с Россией <…> вполне возможно и даже вполне вероятно. <…> Россия, включая Белоруссию и часть бывшей Украины <…> была бы не врагом, а "партнером с общими традиционными ценностями" обновленной Западной Европы", — сообщается в материале.
По словам Фризена, новое объединение должно сосредоточиться на защите внешних границ и совместной энергетической политике, включая закупки российских ресурсов.
"Все попытки расширения в православные страны Восточной Европы должны быть прекращены", — отметил он, добавив, что Молдавия, Грузия, Белоруссия, Украина и Армения должны быть мостами между Европой и Россией, а не зоной столкновения.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с российским лидером. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
