08:51 21.02.2026
Россия открыта к любому уровню сотрудничества с Мексикой, заявил посол
Россия и Мексика, несмотря на санкции Запада и давление США, в полной мере сохранили наработанный потенциал сотрудничества - РФ готова развивать взаимодействие... РИА Новости, 21.02.2026
Россия открыта к любому уровню сотрудничества с Мексикой, заявил посол

Софинский: РФ и Мексика сохранили потенциал сотрудничества на фоне давления

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийФлаг Мексики на центральной площади Мехико
Флаг Мексики на центральной площади Мехико - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
МЕХИКО, 21 фев - РИА Новости. Россия и Мексика, несмотря на санкции Запада и давление США, в полной мере сохранили наработанный потенциал сотрудничества - РФ готова развивать взаимодействие в том объеме, к которому будет готова мексиканская сторона, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ Николай Софинский.
"В полной мере сохранен наработанный потенциал сотрудничества, который при благоприятных обстоятельствах всегда может быть реактивирован ... Принципиальная установка России в том, что мы открыты к тому уровню сотрудничества с Мексикой, к которому окажется готова мексиканская сторона", — сказал дипломат.
По словам посла, на протяжении многих лет Мексика удерживает за собой второе место среди стран Латинской Америки по объему товарооборота с РФ и инвестиций. Сотрудничество, как он пояснил, идет в области энергетики, поставок зерна и удобрений, машиностроения, фармакологии, есть "хорошие перспективы в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта", идут контакты в сфере университетских обменов и культурных проектов.
"Мы не скрываем, что объемы сотрудничества могли бы быть большими. К сожалению, сказываются введенные против нас западными странами санкционные ограничения. Несколько в "подмороженном" состоянии вследствие этого пребывают некоторые имеющиеся у нас с мексиканцами механизмы регулирования взаимодействия. Но мы настроены оптимистично", - добавил Софинский.
Российская сторона, как подчеркнул глава российской дипмиссии, отдает должное мексиканским партнерам, которые не присоединились к введенным против России санкциям и в целом занимают по важнейшим проблемам международных отношений взвешенные и близкие России внешнеполитические позиции.
"Так что все в наших руках. Принципиальная установка России в том, что мы открыты к тому уровню сотрудничества с Мексикой, к которому окажется готова мексиканская сторона", - заключил посол РФ.
