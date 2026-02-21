Ученый рассказал, где в Подмосковье можно встретить лося

«

"По данным зимних маршрутных учетов на январь 2026 года, численность лосей в Московской области оценивается более чем в 15 тысяч особей, что является рекордом за последние 20 лет. Прирост популяции составил более 60%, лоси активно мигрируют и все чаще встречаются в восточных и южных районах Подмосковья", - отметил собеседник агентства.