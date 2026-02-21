Ученый рассказал, где в Подмосковье можно встретить лося

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Лоси активно мигрируют и все чаще встречаются в восточных и южных районах Подмосковья, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"По данным зимних маршрутных учетов на январь 2026 года, численность лосей в Московской области оценивается более чем в 15 тысяч особей, что является рекордом за последние 20 лет. Прирост популяции составил более 60%, лоси активно мигрируют и все чаще встречаются в восточных и южных районах Подмосковья", - отметил собеседник агентства.
Но традиционно лосей чаще можно увидеть в других районах области, добавил он.
"Чаще всего сохатых можно встретить в северных, западных и восточных районах, особенно возле национального парка "Лосиный Остров", Балашиха, Королёв, Мытищи, Щёлково, а также в Можайском, Рузском, Талдомском, Шатурском и Шаховском районах. В последние два года лоси были замечены даже в столичных районах Измайлово, Медведково и в ближайших пригородах, например, в Красногорске", - уточнил Федоров.