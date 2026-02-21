https://ria.ru/20260221/roskachestvo-2075932897.html
В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе бананов
В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе бананов - РИА Новости, 21.02.2026
В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе бананов
При выборе бананов, прежде всего, стоит смотреть на плодоножку: она должна быть плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка, рассказали РИА... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T09:17:00+03:00
2026-02-21T09:17:00+03:00
2026-02-21T09:17:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96462/94/964629465_0:40:800:490_1920x0_80_0_0_a13fb3ad8db20f126f4de0919f828c72.jpg
https://ria.ru/20260217/vino-2074918776.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96462/94/964629465_47:0:754:530_1920x0_80_0_0_f5761774d66c9d01e86219a8222facaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе бананов
Роскачество: при выборе бананов надо смотреть на состояние плодоножки
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. При выборе бананов, прежде всего, стоит смотреть на плодоножку: она должна быть плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"При выборе бананов, в первую очередь, следует смотреть на состояние плодоножки. У качественного плода плодоножка плотная и упругая, зеленоватого или светло-желтого оттенка. Сухая, почерневшая или сморщенная плодоножка свидетельствует о том, что банан перезрел и начал портиться, даже если его кожура выглядит нормально", - говорится в сообщении.
Помимо этого, кожура сероватого или тусклого оттенка означает, что фрукт подморозили при транспортировке или хранении - такой банан, по словам ведомства, скорее всего, будет безвкусным.
В ведомстве отметили, что наличие мелких коричневых точек свидетельствует о максимальном содержании сахаров, такой банан лучше съесть сразу. Крупные темные пятна, размягчение кожуры и мякоти - признаки начала гниения.
Также лучше избегать плодов с ребристой, слишком блестящей или липкой поверхностью, так как это может указывать на чрезмерную обработку химическими составами для сохранения товарного вида.