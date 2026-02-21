Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал об участии Ресина в строительстве храма при МГИМО - РИА Новости, 21.02.2026
23:54 21.02.2026
Лавров рассказал об участии Ресина в строительстве храма при МГИМО
Лавров рассказал об участии Ресина в строительстве храма при МГИМО
Строительство столичного храма Александра Невского при МГИМО проходило при активном участии депутата Государственной думы, Героя Труда РФ, куратора программы... РИА Новости, 21.02.2026
Лавров рассказал об участии Ресина в строительстве храма при МГИМО

Лавров: Ресин лично руководил строительством храма Александра Невского при МГИМО

Владимир Ресин
Владимир Ресин - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Владимир Ресин. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Строительство столичного храма Александра Невского при МГИМО проходило при активном участии депутата Государственной думы, Героя Труда РФ, куратора программы строительства храмов в Москве Владимира Ресина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В субботу Ресину исполнилось 90 лет.
Владимир Ресин - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
«

"В.И.Ресин с энтузиазмом взял под своё крыло этот процесс, как и строительство других храмов на территории Москвы, в соответствии с согласованным с Русской православной церковью планом. Он раз в неделю лично объезжал ключевые объекты, разбираясь в деталях прямо на месте", - поделился министр в интервью для документального проекта, посвященного 90-летнему юбилею Владимира Ресина.

По словам министра, деятельность Ресина была примером эффективного контроля за выполнением задач.
Под руководством депутата строительство было завершено оперативно, и в 2016 году храм Александра Невского при МГИМО был освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
"Он (храм - ред.) создает небывалое ощущение, во-первых, тепла и соприкосновения с чем-то очень святым и верным. Убежден, что для студентов МГИМО, как и для жителей соседних кварталов, это хорошее приобретение в плане приобщения и поддержки усилий по сохранению нашей культуры, истории и традиций", - подчеркнул Лавров.
РоссияМоскваВладимир РесинАлександр НевскийСергей ЛавровМГИМОРусская православная церковьСтроительство
 
 
