Лавров рассказал об участии Ресина в строительстве храма при МГИМО

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Строительство столичного храма Александра Невского при МГИМО проходило при активном участии депутата Государственной думы, Героя Труда РФ, куратора программы строительства храмов в Москве Владимира Ресина, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В субботу Ресину исполнилось 90 лет.
"В.И.Ресин с энтузиазмом взял под своё крыло этот процесс, как и строительство других храмов на территории Москвы, в соответствии с согласованным с Русской православной церковью планом. Он раз в неделю лично объезжал ключевые объекты, разбираясь в деталях прямо на месте", - поделился министр в интервью для документального проекта, посвященного 90-летнему юбилею Владимира Ресина.
По словам министра, деятельность Ресина была примером эффективного контроля за выполнением задач.
Под руководством депутата строительство было завершено оперативно, и в 2016 году храм Александра Невского при МГИМО был освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
"Он (храм - ред.) создает небывалое ощущение, во-первых, тепла и соприкосновения с чем-то очень святым и верным. Убежден, что для студентов МГИМО, как и для жителей соседних кварталов, это хорошее приобретение в плане приобщения и поддержки усилий по сохранению нашей культуры, истории и традиций", - подчеркнул Лавров.
