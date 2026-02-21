Лавров рассказал об участии Ресина в строительстве храма при МГИМО

«

"В.И.Ресин с энтузиазмом взял под своё крыло этот процесс, как и строительство других храмов на территории Москвы, в соответствии с согласованным с Русской православной церковью планом. Он раз в неделю лично объезжал ключевые объекты, разбираясь в деталях прямо на месте", - поделился министр в интервью для документального проекта, посвященного 90-летнему юбилею Владимира Ресина.