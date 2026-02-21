Рейтинг@Mail.ru
15:18 21.02.2026
Патриарх Кирилл наградил адмирала Костюкова орденом Димитрия Донского
Патриарх Кирилл наградил адмирала Костюкова орденом Димитрия Донского
Патриарх Кирилл наградил адмирала Костюкова орденом Димитрия Донского

Патриарх Кирилл наградил адмирала Костюкова орденом Димитрия Донского I степени

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ адмирала Игоря Костюкова церковным орденом Димитрия Донского I степени к 65-летию.
"Вы твердо отстаиваете национальные интересы и вносите важный вклад в обеспечение безопасности сограждан, подавая личному составу Вооруженных сил Российской Федерации пример ответственности и верности воинскому долгу. Во внимание к Вашим трудам и в связи с празднуемой датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена благоверного князя Димитрия Донского (I степени)", - говорится в патриаршем поздравлении на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Патриарх Кирилл наградил Медведева орденом
8 ноября 2025, 17:28
 
Заголовок открываемого материала