В Пензенской области подавили беспилотник
В Пензенской области подавили беспилотник - РИА Новости, 21.02.2026
В Пензенской области подавили беспилотник
Беспилотник был подавлен средствами РЭБ в Пензенской области, никто не пострадал, здания повреждений не получили, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T10:40:00+03:00
2026-02-21T10:40:00+03:00
2026-02-21T10:44:00+03:00
происшествия
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
происшествия, пензенская область, олег мельниченко
Происшествия, Пензенская область, Олег Мельниченко
