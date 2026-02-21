Рейтинг@Mail.ru
10:40 21.02.2026 (обновлено: 10:44 21.02.2026)
В Пензенской области подавили беспилотник
Беспилотник был подавлен средствами РЭБ в Пензенской области, никто не пострадал, здания повреждений не получили, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 21.02.2026
происшествия, пензенская область, олег мельниченко
Происшествия, Пензенская область, Олег Мельниченко
© Fotolia / SergeyБеспилотник
Беспилотник. Архивное фото
САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ в Пензенской области, никто не пострадал, здания повреждений не получили, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области средствами РЭБ подавлена работа беспилотного летательного аппарата. При посадке дрона ни люди, ни здания не пострадали. На месте работают службы экстренного реагирования", - рассказал глава региона в канале на платформе Max.
Он напомнил о запрете на съемку и распространение фото и видео полетов БПЛА.
