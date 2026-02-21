В Пензенской области подавили беспилотник

САРАТОВ, 21 фев - РИА Новости. Беспилотник был подавлен средствами РЭБ в Пензенской области, никто не пострадал, здания повреждений не получили, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он напомнил о запрете на съемку и распространение фото и видео полетов БПЛА.