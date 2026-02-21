https://ria.ru/20260221/pvo-2075952407.html
ПВО сбила пять ракет большой дальности и семь снарядов HIMARS за сутки
ПВО сбила пять ракет большой дальности и семь снарядов HIMARS за сутки
ПВО за сутки сбила пять крылатых ракет большой дальности "Фламинго", управляемую авиабомбу, семь реактивных снарядов HIMARS, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
