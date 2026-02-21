https://ria.ru/20260221/pvo-2075934799.html
ПВО за два часа уничтожила 12 дронов в пяти регионах
ПВО за два часа уничтожила 12 дронов в пяти регионах - РИА Новости, 21.02.2026
ПВО за два часа уничтожила 12 дронов в пяти регионах
Дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.02.2026
ПВО за два часа уничтожила 12 дронов в пяти регионах
ПВО за два часа перехватила и уничтожила 12 дронов в пяти регионах