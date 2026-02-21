Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-8 на Ямале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после жёсткой посадки Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"По предварительным данным, 21 февраля вертолет типа Ми- 8 авиакомпании "Ямал", выполняющий рейс по маршруту Панаевск-Яр-Сале, совершил жесткую посадку. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – сказала собеседница агентства.

В ведомстве отметили, что взят на контроль ход проводимой доследственной проверки.

В субботу в авиационной компании "Ямал" РИА Новости уточнили, что утром при вылете из поселка Панаевск вертолет МИ-8, следовавший в Яр-Сале, совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы. За людьми из Салехарда вылетел резервный борт.