Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Прокуратура начала проверку после жесткой посадки Ми-8 на Ямале
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после жёсткой посадки Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 21.02.2026
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 фев – РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура начала проверку после жёсткой посадки Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По предварительным данным, 21 февраля вертолет типа Ми-
8 авиакомпании "Ямал", выполняющий рейс по маршруту Панаевск-Яр-Сале, совершил жесткую посадку. Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", – сказала собеседница агентства.
В ведомстве отметили, что взят на контроль ход проводимой доследственной проверки.
В субботу в авиационной компании "Ямал" РИА Новости уточнили, что утром при вылете из поселка Панаевск вертолет МИ-8, следовавший в Яр-Сале, совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы. За людьми из Салехарда
вылетел резервный борт.
По данным регионального депздрава, серьезных травм никто не получил, пассажиры и экипаж были осмотрены на месте.