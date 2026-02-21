Рейтинг@Mail.ru
Почти половина россиян сменила профессию за последние пять лет - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:33 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/professiya-2075916117.html
Почти половина россиян сменила профессию за последние пять лет
Почти половина россиян сменила профессию за последние пять лет - РИА Новости, 21.02.2026
Почти половина россиян сменила профессию за последние пять лет
Почти половина россиян (46%) сменила профессию за последние пять лет, самой частой причиной выхода на другую работу стало желание получить более высокую... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T04:33:00+03:00
2026-02-21T04:33:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_0:263:5001:3076_1920x0_80_0_0_511e3e3a400518d4be7bd3725e7824c8.jpg
https://ria.ru/20260218/vakansii-2075093356.html
https://ria.ru/20260111/vakansii-2067185030.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144874/38/1448743837_275:0:4724:3337_1920x0_80_0_0_472650db6e18d375323ebefbadf7cf81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Почти половина россиян сменила профессию за последние пять лет

РИА Новости: почти половина россиян сменила профессию за последние пять лет

© Fotolia / undreyМужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© Fotolia / undrey
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Почти половина россиян (46%) сменила профессию за последние пять лет, самой частой причиной выхода на другую работу стало желание получить более высокую заработную плату, следует из результатов исследования "Работа.ру", подготовленных для РИА Новости.
"Почти половина опрошенных россиян (46%) поменяла профессию за последние пять лет", - отмечается по итогам исследования.
Оператор колл-центра - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Названы самые востребованные вакансии для подростков в России
18 февраля, 02:25
Исходя из результатов исследования, 48% респондентов сменили профессию в поисках более высокой зарплаты, 41% захотел развиваться и осваивать новые навыки, для 30% причиной смены работы стала неудовлетворенность графиком или условиями труда на предыдущем месте работы.
Кроме того, для 26% участников отсутствие карьерного роста стало решающим фактором, 20% отметили проблемы с балансом между работой и личной жизнью, 13% стремятся к новым вызовам, 10% столкнулись с конфликтами в коллективе, а 8% сменили специальность в надежде на повышение в должности, следует из итогов исследования.
В исследовании, проведенном в феврале, приняли участие более чем 3,2 тысячи респондентов старше 18 лет.
Собеседование при приеме на работу - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Названы вакансии, на которые чаще всего откликаются россияне
11 января, 01:59
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала