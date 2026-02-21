https://ria.ru/20260221/produkty-2075915490.html
Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье
Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье - РИА Новости, 21.02.2026
Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье
Еда быстрого приготовления, колбасы и сладкие напитки отрицательно влияют на мужское здоровье, снижая уровень тестостерона и способствуя ожирению, а спиртное...
юлия сластен
Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье
РИА Новости: колбасы и сладкие напитки негативно влияют на мужское здоровье
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Еда быстрого приготовления, колбасы и сладкие напитки отрицательно влияют на мужское здоровье, снижая уровень тестостерона и способствуя ожирению, а спиртное подавляет выработку мужских гормонов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.
"Негативное влияние оказывают продукты с избытком насыщенных жиров и сахара, в частности фастфуд, колбасы, сладкие напитки. Они способствуют ожирению, инсулинорезистентности и снижению уровня тестостерона", — сказала агентству Сластен
Врач также отметила, что чрезмерное употребление алкоголя ухудшает работу печени и подавляет выработку мужских гормонов. Отрицательное влияние на организм оказывает и избыток соли, поскольку он повышает риск гипертонии и сосудистых нарушений, а трансжиры, в свою очередь, ухудшают качество спермы и повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, добавила Сластен.