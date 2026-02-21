Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Еда быстрого приготовления, колбасы и сладкие напитки отрицательно влияют на мужское здоровье, снижая уровень тестостерона и способствуя ожирению, а спиртное подавляет выработку мужских гормонов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.

Врач также отметила, что чрезмерное употребление алкоголя ухудшает работу печени и подавляет выработку мужских гормонов. Отрицательное влияние на организм оказывает и избыток соли, поскольку он повышает риск гипертонии и сосудистых нарушений, а трансжиры, в свою очередь, ухудшают качество спермы и повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, добавила Сластен.