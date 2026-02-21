Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 21.02.2026 (обновлено: 06:05 21.02.2026)
https://ria.ru/20260221/produkty-2075915490.html
Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье
Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье - РИА Новости, 21.02.2026
Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье
Еда быстрого приготовления, колбасы и сладкие напитки отрицательно влияют на мужское здоровье, снижая уровень тестостерона и способствуя ожирению, а спиртное... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T04:17:00+03:00
2026-02-21T06:05:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
юлия сластен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972034102_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_caedf1eebff8bf7349c0bedf52c06927.jpg
https://ria.ru/20260218/dietolog-2075096066.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972034102_344:190:2821:2048_1920x0_80_0_0_edfa8397c2f2e1a35bf4ed4fbaeb87e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), юлия сластен
Общество, Московская область (Подмосковье), Юлия Сластен
Врач рассказала, какие продукты негативно влияют на мужское здоровье

РИА Новости: колбасы и сладкие напитки негативно влияют на мужское здоровье

© iStock.com / BannibalКопченная колбаса
Копченная колбаса - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© iStock.com / Bannibal
Копченная колбаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Еда быстрого приготовления, колбасы и сладкие напитки отрицательно влияют на мужское здоровье, снижая уровень тестостерона и способствуя ожирению, а спиртное подавляет выработку мужских гормонов, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.
"Негативное влияние оказывают продукты с избытком насыщенных жиров и сахара, в частности фастфуд, колбасы, сладкие напитки. Они способствуют ожирению, инсулинорезистентности и снижению уровня тестостерона", — сказала агентству Сластен.
Врач также отметила, что чрезмерное употребление алкоголя ухудшает работу печени и подавляет выработку мужских гормонов. Отрицательное влияние на организм оказывает и избыток соли, поскольку он повышает риск гипертонии и сосудистых нарушений, а трансжиры, в свою очередь, ухудшают качество спермы и повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, добавила Сластен.
Пельмени - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Врач назвала главную опасность пельменей
18 февраля, 03:02
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Юлия Сластен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала