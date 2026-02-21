Аналитики рассказали об изменении пищевых привычек россиян

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россияне стали чаще отказываться от "традиционных" моделей питания с домашней выпечкой и семейными обедами в пользу готовых блюд, ценя их за быстроту и удобство приготовления, говорится в исследовании независимой исследовательской компании ICMR ("ГФК-Русь") для РИА Новости.

В исследовании в 2025 году приняли участие около 14 тысяч респондентов, заполнявших дневники питания в будни и выходные дни. Проанализировано 47 тысяч ситуаций приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году.

"На 7 процентных пунктов выросло согласие с утверждением: "Я не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда есть фастфуд". Напротив, популярность традиционных моделей питания (домашняя выпечка, первые блюда, совместные семейные обеды) снизилась на 6-7 процентных пунктов", - отмечают авторы исследования.

По их данным, объем продаж в категории готовой кулинарии за два года (июнь 2023 - июнь 2025 года) вырос в стоимостном выражении на 85%, достигнув 81,4 миллиарда рублей. Замороженные готовые блюда за тот же период прибавили 60%.