03:19 21.02.2026 (обновлено: 06:01 21.02.2026)
Россиянам напомнили о вступлении в силу новых правил обучения на права
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБланк водительского удостоверения нового образца
Бланк водительского удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Бланк водительского удостоверения нового образца. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новые правила обучения на права вступают в силу в России с 1 марта, в них учтены изменения в ПДД, предусмотрено применение дистанционных технологий и увеличение часов вождения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Парламентарий пояснил, что приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года №505 утверждает новые примерные программы профессионального обучения водителей.
"Новые правила обучения на права (вступают в силу 1 марта - ред.)... Утвержден пакет из 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения", — сказал агентству Говырин.
Депутат отметил, что автошколы должны актуализировать свои программы к этой дате, при этом обучающиеся, принятые до 1 марта, завершают обучение по прежним программам.
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
