https://ria.ru/20260221/prava-2075913462.html
Россиянам напомнили о вступлении в силу новых правил обучения на права
Россиянам напомнили о вступлении в силу новых правил обучения на права - РИА Новости, 21.02.2026
Россиянам напомнили о вступлении в силу новых правил обучения на права
Новые правила обучения на права вступают в силу в России с 1 марта, в них учтены изменения в ПДД, предусмотрено применение дистанционных технологий и увеличение РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T03:19:00+03:00
2026-02-21T03:19:00+03:00
2026-02-21T06:01:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769490896_0:230:2825:1819_1920x0_80_0_0_557a253703c465b7e39b2601cfd338c5.jpg
https://ria.ru/20260217/prava-2074838517.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769490896_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_f425e322cb96bdcc9e043a2c1f16479e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
Россиянам напомнили о вступлении в силу новых правил обучения на права
РИА Новости: новые правила обучения на права вступают в силу в России с 1 марта
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Новые правила обучения на права вступают в силу в России с 1 марта, в них учтены изменения в ПДД, предусмотрено применение дистанционных технологий и увеличение часов вождения, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Парламентарий пояснил, что приказ Минпросвещения от 1 июля 2025 года №505 утверждает новые примерные программы профессионального обучения водителей.
"Новые правила обучения на права (вступают в силу 1 марта - ред.)... Утвержден пакет из 47 примерных программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Учтены изменения в ПДД и в порядке оказания первой помощи при ДТП, предусмотрено применение дистанционных образовательных технологий и увеличение часов вождения", — сказал агентству Говырин
.
Депутат отметил, что автошколы должны актуализировать свои программы к этой дате, при этом обучающиеся, принятые до 1 марта, завершают обучение по прежним программам.