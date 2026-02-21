https://ria.ru/20260221/pozhar-2076007319.html
В центре Москвы загорелась квартира жилого дома
В центре Москвы загорелась квартира жилого дома - РИА Новости, 21.02.2026
В центре Москвы загорелась квартира жилого дома
Квартира жилого дома горит в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 21.02.2026
москва
В центре Москвы загорелась квартира жилого дома
В районе метро "Октябрьская" центре Москвы загорелась квартира жилого дома