В центре Москвы загорелась квартира жилого дома
19:13 21.02.2026 (обновлено: 20:56 21.02.2026)
В центре Москвы загорелась квартира жилого дома
Квартира жилого дома горит в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 21.02.2026
москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В районе метро "Октябрьская" центре Москвы загорелась квартира жилого дома

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Квартира жилого дома горит в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Донская, дом 3... По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что принимаются меры к тушению пожара.
В канале главка ведомства на платформе Max добавили, что пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Дальнейшая информация уточняется.
В Балашихе ликвидировали пожар в ангаре
Вчера, 04:49
 
