В центре Москвы загорелась квартира жилого дома

Устранение последствий пожара в квартире жилого дома в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Квартира жилого дома горит в районе метро "Октябрьская" в центре Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"В Главное управление МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Донская , дом 3... По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходит загорание личных вещей и мебели в одной из квартир пятиэтажного жилого дома", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что принимаются меры к тушению пожара.