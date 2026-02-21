Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае женщина подожгла дом, трое погибли - РИА Новости, 21.02.2026
11:10 21.02.2026
В Красноярском крае женщина подожгла дом, трое погибли
В Красноярском крае женщина подожгла дом, трое погибли - РИА Новости, 21.02.2026
В Красноярском крае женщина подожгла дом, трое погибли
Трое человек погибли при пожаре в Красноярском крае, по подозрению в поджоге дома, где распивали спиртное семь мужчин, задержана женщина, сообщает ГСУ СК России РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T11:10:00+03:00
2026-02-21T11:10:00+03:00
происшествия
красноярский край
россия
республика хакасия
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
республика хакасия
РИА Новости
происшествия, красноярский край, россия, республика хакасия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Россия, Республика Хакасия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае женщина подожгла дом, трое погибли

В Красноярском крае женщина на фоне ссоры подожгла дом, трое мужчин погибли

КРАСНОЯРСК, 21 фев – РИА Новости. Трое человек погибли при пожаре в Красноярском крае, по подозрению в поджоге дома, где распивали спиртное семь мужчин, задержана женщина, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, днём 20 февраля семеро мужчин распивали спиртные напитки в доме по улице Гагарина села Тубинск Краснотуранского района. Вечером в дом пришла жена одного из участников застолья и устроила конфликт из-за чрезмерного потребления алкоголя её мужем и гостями. Во время ссоры она облила помещение дома легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Четверым мужчинам удалось спастись, а трое остались в доме из-за сильного опьянения и погибли.
"По данному факту Краснотуранским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы села Тубинск Краснотуранского района по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "д", "е" частью 2 статьей 105 УК РФ "убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Жительницу Донецка приговорили к 20 годам за попытку поджога здания суда
18 февраля, 13:59
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияРеспублика ХакасияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
