В Красноярском крае женщина подожгла дом, трое погибли
В Красноярском крае женщина подожгла дом, трое погибли - РИА Новости, 21.02.2026
В Красноярском крае женщина подожгла дом, трое погибли
Трое человек погибли при пожаре в Красноярском крае, по подозрению в поджоге дома, где распивали спиртное семь мужчин, задержана женщина, сообщает ГСУ СК России РИА Новости, 21.02.2026
КРАСНОЯРСК, 21 фев – РИА Новости. Трое человек погибли при пожаре в Красноярском крае, по подозрению в поджоге дома, где распивали спиртное семь мужчин, задержана женщина, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, днём 20 февраля семеро мужчин распивали спиртные напитки в доме по улице Гагарина села Тубинск Краснотуранского района. Вечером в дом пришла жена одного из участников застолья и устроила конфликт из-за чрезмерного потребления алкоголя её мужем и гостями. Во время ссоры она облила помещение дома легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Четверым мужчинам удалось спастись, а трое остались в доме из-за сильного опьянения и погибли.
"По данному факту Краснотуранским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России
по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
возбуждено уголовное дело в отношении 42-летней жительницы села Тубинск Краснотуранского района по признакам преступления, предусмотренного п.п. "а", "д", "е" частью 2 статьей 105 УК РФ "убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что женщина задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.