Священник рассказал, что обязательно нужно сделать перед Великим постом

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Великий пост будет духовно результативным, если подойти к нему в состоянии мира – искренне простить самому и попросить прощения у тех, кого задел, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.

Великий пост (в 2026 году с 23 февраля по 11 апреля) предваряют четыре подготовительных воскресенья, по церковному - недели. Первые два - о мытаре и фарисее и о блудном сыне (1 и 8 февраля соответственно). Третье - о Страшном суде (15 февраля), на котором, согласно вероучению, Бог будет судить всех людей. Последнее перед Великим постом воскресенье называется Прощеным или воспоминанием изгнания Адама из рая (22 февраля) – верующие просят друг у друга прощения, а в храмах читается отрывок из Евангелия о том, что Бог прощает тех людей, которые прощают своих обидчиков.

"Обращу внимание особенно на последнее воскресенье, потому что это и есть самая главная подготовка к Великому посту. Чтобы пройти пост с надеждой на добрый результат для своего внутреннего строя жизни и состояния, мира души, приобретения лучших качеств к ближним, развития своих отношений с Богом, очень важно вступить в пост в состоянии мирности, кротости", - сказал отец Максим Козлов.

Он привел определение добродетели кротости из известной книги митрополита Филарета Дроздова "Пространный катехизис": "кротость - тихое расположение духа, соединенное с осторожностью никого не раздражать и ничем не раздражаться". "Вот так и нужно стараться к Великому посту себя расположить, чтобы и в себе погасить раздражение, недоброжелательство, и если мы кого-то так или иначе задели, если совесть говорит, что есть люди, которые к нам не мирны, приложить все усилия, чтобы эти ситуации урегулировать. Это очень важное предварительное условие для того, чтобы последующие усилия в течение Великого поста оказались результативны", - отметил протоиерей.

Вместе с тем он подчеркнул, что примирение не должно быть формальным. "Важно, чтобы наше обращение к человеку не было обязанностью, сопровожденной мыслями, вроде: "православные должны помириться, я сделаю, а то мне завтра на исповедь, а вообще ты дрянь…". Если сам людей не прощаешь, можно хоть год потом говорить "помилуй мя, Боже" - такое "прощение" духовного результата не даст", - предостерег отец Максим.

В связи с этим он напомнил цитату из 1-го послания Иоанна Богослова: "Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?".

"Даже если человек не принимает прощения, обижен, надо все же постараться поговорить. Зачастую люди не идут на примирение именно потому, что видят с нашей стороны только формальное намерение, а не решимость восстановить добрые отношения. Но если мы действительно имели внутренние движение души и сердца и сделали для примирения все, что от нас зависит, но прощения так и не получили, то тут уже ответственность не наша, а того человека", - заключил собеседник агентства.

Великий пост в 2026 году пройдет с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной седмицей (неделей). Пост - время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля. В храмах во время поста читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное.